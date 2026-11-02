Fundación Mapfre presenta este martes en Oviedo tres guías sobre jubilación, vivienda y herencias

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OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mapfre presentará este martes en Oviedo tres guías prácticas sobre planificación de la jubilación, fórmulas para obtener liquidez a partir de la vivienda y organización de la sucesión patrimonial. La iniciativa, impulsada por su Centro de Investigación Ageingnomics, abordará distintas alternativas para planificar los ingresos durante la jubilación y preparar la transmisión de los bienes familiares.

El acto tendrá lugar a las 10.00 horas en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Oviedo y contará con la participación del director del Centro de Investigación Ageingnomics, Juan Fernández Palacios, y de los autores Pedro Serrano, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid, y Juan Ángel Lafuente Luengo, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Jaume I.

Las publicaciones llevan por título 'Guía para tu Jubilación. Todo lo que necesitas saber para planificar tu futuro', 'Vivienda y pensión. Guía para monetizar la vivienda y mejorar tu pensión' y 'Guía de sucesión patrimonial. Cómo planificar y facilitar la herencia familiar'.

Durante la presentación se analizarán cuestiones como el cálculo de los ingresos necesarios tras la jubilación, las opciones para obtener recursos económicos a partir de una vivienda y las herramientas disponibles para organizar una herencia y facilitar la transmisión del patrimonio familiar.