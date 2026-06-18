Fundación Oso de Asturias y Abanca renuevan su convenio de colaboración

Representantes de Fundación Oso y Abanca - ATLÁNTICA

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Oso de Asturias (FOA) y la entidad financiera Abanca han reafirmado su compromiso renovando el convenio de colaboración que ambas mantienen desde 2021, por un nuevo periodo de dos años. De esta forma Abanca continúa formando parte del patronato de la organización osera, al que también pertenecen un nutrido grupo de empresas e instituciones, encabezados por el Principado de Asturias.

Coincidiendo con la renovación, la FAO ha recibido de Abanca 26 equipos de respuesta contraincendios inmediata, que permitirán una rápida intervención en caso de conatos de incendio.

Estas dotaciones personales básicas serán distribuidas en los concejos de Proaza y Santo Adriano, de manera que cada ayuntamiento cuente con equipos que permitan una reacción rápida a los técnicos o a los propios ciudadanos, en el tiempo que tarden los servicios de emergencias en llegar a la zona.

La FOA también contará con estas dotaciones de respuesta rápida que facilitará a los técnicos ambientales para que puedan reaccionar en un primer momento en caso de localizar fuego.

Para el director de la Fundación Oso de Asturias, José Tuñón, el compromiso de Abanca "impulsa notablemente los esfuerzos de la Fundación en la preservación de los hábitats oseros, respaldando tanto el trabajo de campo como las iniciativas de sensibilización, tan necesarias para la conservación del oso pardo cantábrico".

La colaboración ahora renovada se enmarca según el director territorial de Abanca, Marcos Lamas "en el compromiso de ABANCA con Asturias, un territorio de especial relevancia para nuestra entidad, que mantiene como eje estratégico el proyecto de banca responsable y sostenible, con el firme objetivo de contribuir al desarrollo social y la protección medioambiental de este territorio".

Desde el año 2021, Abanca, como patrono de la Fundación Oso de Asturias, ha colaborado activamente en el desarrollo de distintas iniciativas de conservación, protección e investigación de la Fundación. Cobra especial relevancia el apoyo que la entidad bancaria muestra a programas de sensibilización ambiental, en el que participan cada año más de 6.000 personas.

Por otro lado, Abanca también apoya económicamente la patrulla de campo de la Fundación Oso de Asturias que, entre otras, realiza labores de seguimiento y estudio de la población osera en el occidente de la región. Estas tareas facilitan el estudio censal de la especie y también suponen un apoyo a los Agentes del Medio Natural del Principado de Asturias.