La Fundación Princesa compensará la huella de carbono generada por sus actividades y contará con ocho vehículos híbridos

La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, durante la presentación de los actos de la Semana de los Premios 2025. - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Asturias calculará y compensará la huella de carbono generada por las actividades organizadas con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2025, reafirmando así el compromiso medioambiental adquirido en 2011 para reducir el impacto ecológico de su actividad institucional.

En colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), la Fundación ha obtenido por decimocuarto año consecutivo la etiqueta Evento CeroCO2, sello que distingue a aquellas organizaciones que compensan sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Como parte de este compromiso, se aplicarán medidas para reducir directamente la huella de carbono. Entre ellas destaca la incorporación de ocho coches híbridos que serán utilizados para los desplazamientos del personal durante la semana de los Premios.

La compensación de las emisiones de este año se realizará a través del Proyecto Hidroeléctrico Nam Pha Gnai, situado en la provincia de Vientián (Laos), dentro del programa CeroCO2 de Ecodes. Este programa promueve que empresas y entidades españolas calculen, reduzcan y compensen sus emisiones mediante una aportación voluntaria a iniciativas que eviten o capturen una cantidad equivalente de CO2e.

Según detallan en una nota de prensa, desde que comenzó a aplicar este enfoque en 2011, la Fundación ha conseguido una reducción del 22,2% en las emisiones globales de CO2e generadas por los actos vinculados a los Premios.

Entre otros indicadores, se ha reducido la huella por asistente en 29,84 kg CO2e, por superficie en 43,64 kg CO2e y por acto en 16,95 toneladas de CO2e. También se ha logrado disminuir las emisiones derivadas del consumo de papel en un 78,63%, pasando de 10,764 t CO2e en 2011 a 2,3 t CO2e en 2024.