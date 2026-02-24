Fundación Real Madrid refuerza su compromiso en Oviedo junto a Unicaja y el Ayuntamiento

Visita de la Fundación Real Madrid - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Madrid, Unicaja y el Ayuntamiento de Oviedo han realizado este martes una visita institucional a la escuela socio deportiva de Oviedo en el campo de Matalablima. La escuela, activa desde la temporada 2022/2023, atendió el pasado curso a medio centenar de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, todos ellos becados o semibecados y derivados por entidades sociales del entorno.

Durante estos años, el proyecto se ha consolidado como un espacio de inclusión y convivencia, ubicado en un barrio con necesidades socioeconómicas elevadas y donde conviven menores de diferentes edades, orígenes y creencias. Gracias al apoyo de Unicaja y a la colaboración del Ayuntamiento, que cede las instalaciones, la escuela se ha convertido en un referente local de educación en valores a través del deporte, según han informado desde el Ayuntamiento de Oviedo.

La concejala de Deportes, Concepción Méndez ha recordado que "la Fundación lleva ya tres años en Oviedo colaborando con nosotros. La actividad se viene desarrollando ya hace tres temporadas aquí en el campo de Matalablima y estamos encantados porque al final es una escuela de vida y de formación. Se les están dando unas herramientas y unos valores a estos chicos y chicas. Y todos los años la Fundación viene a hacer este día de confraternización con la escuela, con su equipo directivo, con el club y con las entidades que colaboran con nosotros".

María Ramos Osorio, directora de Grupos de Interés y Protocolo Centro y Norte de Unicaja ha subrayado el compromiso de Unicaja. En su opinión "hoy es un día de agradecimiento y de satisfacción por poder colaborar de mano del Ayuntamiento de Oviedo y de mano de la Fundación Real Madrid, para apoyar esta escuela socio deportiva aquí en Asturias. Desde Unicaja tenemos el compromiso firme de apoyar todo este tipo de iniciativas que al final dan valor a nuestra sociedad y compartimos la filosofía de la Fundación Real Madrid en cuanto a utilizar el deporte como un vehículo para la integración social de las personas. También agradecer al Ayuntamiento de Oviedo el haber hecho de esta escuela algo real".

Finalmente, Ricardo Gallego ha señalado que "para la Fundación es un orgullo ver cómo esta escuela se ha convertido en un símbolo de integración y de aprendizaje en valores. Cada niño que participa es una historia de esfuerzo y esperanza".

Con esta visita, las tres entidades buscan reafirman su compromiso conjunto con los menores en riesgo de exclusión y con el uso del deporte como herramienta educativa y de transformación social.