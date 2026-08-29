La Fundación San Martín aprueba un plan de actuación para 2027 por más de dos millones

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OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El patronato de la Fundación San Martin/Oficina Municipal de Vivienda, en su reunión celebrada esta semana y presidida por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserin, ha aprobado un Plan de Actuación para 2027 por importe de 2.180.000 euro.

Desde el Ayuntamiento de Avilés han destacado 650.000 euros que financiarán el Programa de Ayudas al Alquiler del Ayuntamiento de Avilés para el año que viene (beneficiará a un total estimado de 450 familias); 320.000 euros para el programa Avilés Alquila 2027; 340.000 euros para ayudas de emergencia en materia de vivienda; 340.000 euros para ayudas de garantía energética como suministros de electricidad, gas, agua; 150.000 euros para el Programa de Ayudas a Propietarios de Viviendas; y 300.000 euros para la compra de vivienda por parte del Ayuntamiento destinada al parque de vivienda municipal para atender necesidades urgentes y alquiler

Este Plan de Actuación está integrado en un presupuesto de la FSM que para el año que viene asciende a 2.777.941.53 euros, frente a los 2.596.560,02 del actual y que responde a la politica de vivienda del Ayuntamiento de Avilés que prioriza acciones para facilitar el acceso a vivienda de alquiler, la oferta pública de vivienda social y el apoyo a las familias para sufragar los gastos relacionados con su vivienda.