El funeral del minero asturiano fallecido en Vega de Rengos será mañana en Posada de Rengos

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El funeral de Óscar Díaz Rodríguez, el asturiano de 32 años fallecido ayer en el accidente de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, en el que otro hombre también perdió la vida, tendrá lugar este domingo en la iglesia parroquial de Posada de Rengos.

El funeral de cuerpo presente tendrá lugar a las 14.00 horas, tras lo cual recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio Funeraria Narcea, hasta mañana, con salida prevista a la 13.15 horas. La misa de cuerpo presente se completará con una ceremonia el sábado 6 de diciembre en la misma iglesia parroquial.

Óscar Díaz Rodríguez se encontraba en el interior de la explotación minera que gestiona la empresa TyC Narce, junto a otros dos compañeros, cuando se produjo un derrumbe poco antes de las 17.00 horas del viernes a un kilómetro y medio de la boca mina. Su compañero, Anilson Soares, de 42 años y vecino de Villablino (León), perdió la vida; mientras que el otro trabajador, que un primer momento se creyó que estaba también desaparecido, pudo salir por sus propios medios.

El cuerpo del trabajador de Cangas del Narcea fue el primero que localizaron los rescatadores de la Brigada de Salvamento Minero, que más tarde darían con el del trabajador de Lacian

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 16.58 horas de este viernes. En la llamada se informaba de un hundimiento del terreno, y dos mineros atrapados, en la planta dos. Posteriormente, se indicó que son tres los mineros con los que no se tiene contacto.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantuvo movilizados a efectivos de Bomberos con base en Cangas del Narcea, al Grupo de Rescate y al helicóptero medicalizado, así como a uno de los helicópteros multifunción que trasladó hasta el lugar a la Brigada de Salvamento Minero, llegando a la zona a las 18.18 horas. La sala del 112 también informó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).