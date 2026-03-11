Una furgoneta camperizada y dos turismos, calcinados en un incendio en Pola de Siero

Archivo - Helicóptero en La Morgal. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) extinguieron esta noche un incendio declarado en varios vehículos estacionados en la calle Belarmino García Roza, en Pola de Siero.

El fuego calcinó por completo una furgoneta camperizada y dos turismos, mientras que un tercer coche resultó afectado, en la parte trasera. No se registraron daños personales, según ha informado el SEPA.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 02.00 horas. Los alertantes indicaron, en un primer momento, que estaba quemando un turismo cerca de otro y unos árboles; y otro alertante indicó que había oído una explosión y estaba quemando una furgoneta y un coche.

La Sala 112 del SEPA activó una dotación de bomberos del parque de La Morgal y comunicó lo sucedido a la Policía Local y a título informativo, puesto que no había personas afectadas, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). A las 02.55 horas los bomberos dieron por extinguido el incendio y retiraron a base, aunque, a las 05.17 horas, acudieron de nuevo al lugar para refrigerar la furgoneta que estaba humeando.