La futura Ley de Puertos asturiana pasa su examen clave ante los ayuntamientos

Archivo - Puerto de Llanes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Asturiana de Administración Local (CAAL) ha respaldado el anteproyecto de la Ley de Puertos del Principado, un nuevo avance en la tramitación de la que será la primera regulación autonómica que aborda de manera integral la ordenación de la red de 24 puertos de titularidad autonómica.

El visto bueno de la CAAL se produce tras el informe emitido por el Servicio de Relaciones con las Entidades Locales, que concluye que el texto es respetuoso con el régimen local vigente y que no supone la atribución de nuevas competencias a los ayuntamientos. Según ha informado el Principado en nota de prensa este domingo, la futura norma continúa su tramitación con el aval del órgano de cooperación entre el Principado y las entidades locales asturianas.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, pone fin a un "vacío legal histórico" y establece un marco normativo adaptado a la realidad y singularidad de los puertos asturianos, con el objetivo de mejorar su planificación, gestión y capacidad de respuesta a los retos presentes y futuros.

UNA RED COORDINADA

El texto reconoce el carácter multifuncional que han adquirido los espacios portuarios, que, según ha explicado el Ejecutivo, "más allá de su tradicional vinculación con la actividad pesquera se han consolidado como espacios que albergan actividades económicas, deportivas, turísticas, comerciales y de ocio".

La norma concibe el sistema portuario del Principado como una red coordinada, con instrumentos específicos para optimizar recursos, mejorar la planificación y reforzar la cohesión territorial del litoral. Asimismo, regula por primera vez todo el ciclo de la actividad portuaria, desde la planificación y ejecución de infraestructuras hasta la gestión del dominio público, la prestación de servicios, la protección ambiental, la seguridad y el régimen sancionador.

La futura ley refuerza igualmente la cooperación entre el Principado y los ayuntamientos para afrontar de forma coordinada la planificación urbanística y favorecer la integración de los puertos en su entorno, con el fin de consolidarlos como espacios abiertos a la ciudadanía, con valor económico, social, cultural y turístico.

Por otro lado, el texto establece medidas específicas para la prevención de la contaminación y la gestión de residuos, al tiempo que incorpora herramientas para evaluar la vulnerabilidad de las infraestructuras frente a los efectos del cambio climático.

En materia de seguridad, el anteproyecto fortalece los planes de emergencia y autoprotección y otorga la consideración de agentes de la autoridad al personal del Servicio de Puertos que desarrolla funciones sobre el terreno, que tendrá capacidad para formular denuncias en el ejercicio de sus competencias.