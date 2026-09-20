Galicia, Asturias y Castilla y León lideran las previsiones de contratación y alcanzan el 28% en el cuarto trimestre

Archivo - Un trabajador observando su currículum - THINK STOCK - Archivo

OVIEDO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones de contratación para el cuarto trimestre del año sitúan a la zona Noroeste (Galicia, Asturias y Castilla y León) como la región con mejores expectativas del país, según el Estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup. Con una previsión neta del 28%, esta zona se coloca en primera posición del ranking nacional.

Según el informe, tras registrar una previsión del 18% en el tercer trimestre, la zona Noroeste experimenta un salto de 10 puntos. En comparación con el mismo periodo del año anterior, la mejora es de 15 puntos por encima del 13% registrado en el cuarto trimestre de 2025.

Este buen comportamiento de la zona responde a una expectativa de contratación "ampliamente positiva" de cara a los meses de octubre a diciembre. En concreto, el 43% de las compañías de Galicia, Asturias y Castilla y León prevé aumentar sus plantillas, mientras que un 42% anticipa que las mantendrá sin cambios y solo un 15% contempla una reducción de personal.

Con estos resultados, la zona Noroeste lidera el ranking nacional de previsión de contratación para el cuarto trimestre de 2026, con una expectativa del 28%.

Por detrás se sitúan Noreste (Cataluña y Baleares) y Sur (Extremadura, Andalucía y Canarias), ambas con un 21%, seguidas de Centro (Madrid y Castilla-La Mancha), con un 20%.

A continuación, se encuentra Norte (Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco), con una previsión del 17%, mientras que Levante (Comunidad Valenciana y Región de Murcia) registra el dato más bajo del país, con un 5%.