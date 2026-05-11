GAM aprueba sus cuentas anuales de 2025 durante la Junta General de Accionistas

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MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha informado este lunes de la aprobación de sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025. Aunque la compañía no ha desglosado en este comunicado los resultados netos acumulados ni su comparativa directa con el año anterior, ha confirmado la validación de sus estados financieros tanto individuales como consolidados, incluyendo las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance y el estado de flujos de efectivo del pasado ejercicio, durante su Junta General de Accionistas.

La aprobación de estas cuentas en la Junta General Ordinaria de Accionistas abarca también la gestión del Consejo de Administración durante 2025 y el informe sobre la distribución del resultado de dicho ejercicio. Pese a no detallar en esta comunicación los datos específicos de ingresos o Ebitda, GAM subraya la conformidad con la situación económica y financiera presentada, la cual incluye el informe de gestión del grupo consolidado.

En cuanto a las inversiones futuras, la Junta ha delegado en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social, permitiendo la exclusión del derecho de suscripción preferente. Adicionalmente, se ha autorizado al Consejo la emisión de obligaciones, bonos u otros valores canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad, así como la fijación de criterios para su canje o conversión, lo que podría facilitar futuras operaciones de financiación o inversión.

Entre otros puntos, la Junta también ratificó el nombramiento por cooptación de Francisco Riberas López como consejero dominical y reeligió a Verónica Pascual Boé como consejera independiente. Asimismo, se aprobó la reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para los próximos ejercicios.

La empresa, con sede en Granda, Siero (Asturias), cumple así con la normativa de información relevante, tras la celebración de su Junta en la fecha indicada.