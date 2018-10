García Granda defiende el "altísimo nivel" de Fred Vargas frente a las críticas de Vargas Llosa

Publicado 22/10/2018 12:44:02 CET

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha afirmado este lunes que la "solvencia" de los jurados de los Premios Princesa son garantía de que cualquiera de los galardonados, incluida la Premio de las Letras de 2018, Fred Vargas, tiene un "altísimo nivel".

García Granda se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado en Oviedo por las declaraciones realizadas por el premio Nobel de Literatura en 2010 y Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, Mario Vargas Llosa, quien mostró sus dudas acerca del nivel de la escritora francesa Fréderique Audoin-Rouzeau, conocida por el seudónimo Fred Vargas.

"Son opiniones y críticas que se pueden expresar", ha señalado García Granda sobre las declaraciones de Vargas Llosa, pero ha insistido en la calidad de todos los premiados.

Fred Vargas comunicó a la Fundación Princesa de Asturias que no iba a estar presente para recoger el galardón el la ceremonia del pasado viernes, presidida por el Rey de España. Tampoco nadie lo recogió en su nombre.

Santiago García Granda ha lamentado que la escritora no haya estado en Asturias, no sólo para estar presente en la ceremonia, sino para participar en las distintas actividades que los premiados desarrollan esos días en el Principado, muchas en la Universidad. "Es una pena que Fred Vargas no haya venido, nos hubiera gustado verla y escucharla", ha reconocido.