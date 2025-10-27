García (PSOE) reclama el desvío del tráfico pesado a Aboño y la reapertura del túnel antiguo túnel

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y el secretario general del PSOE gjonés, Monchu García, durante la asamblea informativa que ha tenido lugar este lunes en la Casa del Pueblo. - PP GIJÓN

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, Monchu García, ha incidido este lunes en que "el problema del tráfico está en La Calzada, no en Jove, y lo que hay que hacer es sacar los camiones de Cuatro Caminos". García ha recordado que el PSOE mantiene la misma postura desde hace tres décadas, e insiste en el desvío del tráfico pesado por Aboño y la reapertura del viejo túnel.

García ha intervenido en una asamblea informativa del PSOE gijonés en la Casa del Pueblo, donde han abordado la prioridad de varias obras de infraestructuras y proyectos pendientes en la ciudad y en la que también ha participado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo.

"El tráfico pesado tiene que ir por Aboño porque ya es una zona industrial y asume el 60% de los camiones que acceden al Puerto. Hace 30 años ya decíamos que por Jove no, por Aboño, porque trasladar el problema a Jove no tiene sentido", ha afirmado.

El dirigente socialista también ha defendido la reapertura del antiguo túnel de Aboño para facilitar el tránsito hacia el Hospital de Jove desde Carreño, sin afectar a terrenos del Puerto, y ha subrayado que esta postura cuenta con el respaldo del Principado por estar alineada con las demandas históricas de los vecinos.

Calvo ha destacado como actuaciones urgentes e inminentes el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña y la humanización de la Avenida Príncipe de Asturias, dentro del plan global de accesos al Puerto y de eliminación del tráfico pesado de la zona oeste. "Es un documento que la alcaldesa ya tiene desde hace un mes. Hay dos actuaciones que son urgentes y pueden ser inmediatas: tanto la licitación de Lloreda-Veriña, que superando la tramitación ambiental ya debería haber estado licitada, y la licitación de la humanización de Príncipe de Asturias", ha señalado.

El consejero ha explicado que el papel del Puerto de Gijón ha sido decisivo para validar el proyecto de humanización de Príncipe de Asturias, elaborado por INECO, y ha insistido en la necesidad de desarrollar zonas de bajas emisiones acordes con las necesidades de los vecinos de la zona oeste y de La Calzada.

"En Gijón la movilidad se ha convertido en un elemento de oposición política a través de elementos como el soterramiento del Muro, que parecen un ideal de futuro, pero no son la realidad. Hay una obligación legal de desarrollar zonas de bajas emisiones, lo que permitiría, por ejemplo, aprovechar bonificaciones al transporte público", ha añadido.

Durante la asamblea, también se han abordado cuestiones como el peaje del Huerna y el trabajo jurídico y administrativo que el Principado está desarrollando sobre este asunto.