García Quintana reitera que sería "magnífico" tener un albergue de peregrinos en el Monasterio de San Pelayo

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, ha dicho este martes que el Ayuntamiento de Oviedo estaría encantado de que el Monasterio de San Pelayo acogiese peregrinos del Camino de Santiago. "Sería magnífico", ha dicho.

García Quintana se ha referido a esta posibilidad en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, en la que la presidenta de la Asociación Astur-Leonesa del Camino de Santiago, Lourdes Campillo, también se mostró partidaria de conseguirlo.

Las monjas del convento, según ha dicho Campillo, estarían contentas en relación a que el edificio hiciese labores de albergue. García Quintana ha dicho que desde el gobierno local también se ve con buenos ojos esa posibilidad, porque "sería un motivo más de visita a Oviedo".

No obstante, García Quintana ha recordado que el Ayuntamiento de Oviedo no tiene competencias para conseguirlo, y que es algo que depende del Gobierno de Asturias. Preguntado sobre si habían tenido alguna comunicación acerca del asunto por parte del Ejecutivo regional, el concejal ha dicho que no y que supone que tendrán "otras prioridades". Además, se ha referido a que existen áreas actualmente en el complejo que se destinan a cuestiones como la Academia de la Llingua o almacenes del Museo Arqueológico. "Es una labor logística que tienen que ordenar ellos", ha indicado.