La gasolinera más económica para repostar diésel este domingo en Asturias, en Gijón, a 1,627 euros el litro

Un hombre repostando combustible. - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio más económico este domingo 29 de marzo para repostar gasóleo A habitual se encuentra en una gasolinera ubicada en un complejo comercial de Gijón, en el kilómetro 22 de la autopista AS-II, donde el precio es de 1,627 euros el litro.

Según datos del Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico recogidos por Europa Press a las 10.15 horas, también figuran entre las más económicas de Asturias, las gasolinera ubicada en la Avenida El Campón, número 16, en Salinas (Castrillón), a 1,648 euros el litro, y la del kilómetro 47 de la AS-17, en San Martin del Rey Aurelio, con 1,659 euros el litro.

En cuanto a otro de los combustibles habituales entre los conductores, el de la gasolina 95 E5, el precio más económico en Asturias se encuentra en el mismo complejo comercial en Gijón, el de la autopista AS-2 en su kilómetro 22, con 1.425 euros por litro.

Le siguen los precios de las estaciones ubicadas en Río Mayor s/n, en Otur, en Travesía de La Granja de Navia, en Avenida Conde Guadalhorce de Avilés, en Avenida Principal 37 de Piedras Blancas (Castrillón), en Poblado San Martín de de Oscos, el de Travesía Torno de Avilés, el de Avenida de Lugo en Avilés y el de Calle Estibadores en Avilés, todas con 1,459 euros el litro de gasolina 95.