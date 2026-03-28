La gasolinera más económica para repostar diésel este sábado en Asturias, en Salinas, a 1,648 euros el litro

Una mujer repostando - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio más económico este sábado 28 de marzo para repostar gasóleo A habitual se encuentra en una gasolinera ubicada en la Avenida El Campón, número 16, en Salinas (Castrillón), donde el precio es de 1,648 euros el litro.

Según datos del Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico recogidos por Europa Press, también figuran entre las más económicas de Asturias, las gasolineras del kilómetro 47 de la AS-17, en San Martin del Rey Aurelio, con 1,659 euros, y la de la Avenida Principal de Piedras Blancas, 37, con 1,669 euros.

En cuanto a otro de los combustibles habituales entre los conductores, el de la gasolina 95 E5, el precio más económico en Asturias se encuentra en un complejo comercial en Gijón, concretaente en la autopista AS-2 en su kilómetro 22, con 1.453 euros por litro.

Le siguen los precios de la estación ubicada en la Travesía La Granja de Navia, el de Avendida Conde Guadalhorce en Avilés, el de Avenida Principal de Piedras Blancas, el de Río Mayor en Otur, el de Avenida de Lugo 50 en Avilés, el de Calle Estibadores en Avilés, y el de Poblado de San Martín de OScos, todos con 1.459 euros el litro de gasolina 95.