Gastrolibro regresa a Oviedo este sábado con libros de gastronomía y catas

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Oviedo acoge este sábado la segunda edición de Gastrolibro, la primera muestra inmersiva de libros gastronómicos celebrada en España. El evento se desarrollará en la plaza de Trascorrales, con entrada libre, en horario de mañana y tarde (de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.30).

La propuesta combina presentaciones de libros, exposiciones y degustaciones. Entre las actividades destacan la exposición de los 10 libros más importantes de la gastronomía asturiana del siglo XX y las presentaciones inmersivas de autores nacionales como Mikel Iturriaga, José Peñín, Jorge Guitián y Jordi Luque, así como figuras regionales como David Guardado, Alicia Álvarez y Beatriz López Vidal.

Cada presentación irá acompañada de catas y degustaciones de platos, vinos o tapas relacionados con los libros, permitiendo a los asistentes charlar con los autores mientras prueban algunas de sus recetas.