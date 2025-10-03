Génova respaldará cualquier decisión del PP asturiano que sirva para reunificar el centroderecha en el Principado

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que la dirección del partido respaldará las decisiones que adopte la formación en el Principado de Asturias de cara a reunificar el centroderecha en la región.

Así lo ha afirmado el dirigente 'popular' en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, cuando ha sido preguntado por la 'mano tendida' que ha ofrecido el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, a la presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón. Los dos partidos ya trabajan juntos en la Junta General del Principado de Asturias.

Ha garantizado que la dirección nacional del partido avalará los acuerdos que el PP de Asturias considere más beneficiosos. "No estamos tutelando ningún proceso, sino alentando al Partido Popular de Asturias a conseguir la reunificación del centroderecha", ha precisado.

Tellado ha defendido que el objetivo no es únicamente ganar elecciones, sino "darle a Asturias el gobierno fuerte que necesita" y que pueda defender los intereses de la comunidad, dejando atrás el actual gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón "sumiso a Pedro Sánchez".

Sostiene el dirigente del PP que todo lo que tenga que ver unir al centroderecha en Asturias para garantizar el cambio político es bueno.

En la misma rueda de prensa también ha sido preguntado sobre el asunto el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien ha indicado que aún es pronto para definir la fórmula de colaboración.

"No tengo información para adelantarle, yo no sé si esto va a acabar en una cosa u otra, lo que sí le puedo decir es que vamos a hacer todo lo posible para que Asturias tenga una alternativa fiable, seria y contundente", ha respondido el dirigente asturiano.