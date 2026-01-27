El gerente de Emulsa justifica ante el Consejo la anulación del contrato del servicio de recogida de ropa usada

Consejo de Administración extraordinario de Emulsa Gijón. - EMULSA GIJÓN

GIJÓN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director gerente de Emulsa, Ramón García Cañal, ha dado explicaciones este martes, en el Consejo de Administración extraordinario de esta sociedad municipal, acerca del proceso de licitación del servicio de recogida selectiva de ropa usada en el municipio, así como sobre los antecedentes normativos y administrativos que lo han motivado.

García Cañal, según una nota de prensa de Emulsa, ha apuntado que el convenio suscrito en 2014 con Cáritas Koopera para la gestión de este servicio, el llamado contenedor rojo, sin contraprestación económica para la empresa municipal, debía modificarse para adaptarse a la legislación vigente.

Se ha referido, en concreto, a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular establecen que este tipo de prestaciones deben articularse mediante procedimientos de contratación pública, con licitación y, de forma preferente, a través de contratos reservados a empresas de inserción y centros especiales de empleo.

En cumplimiento de este marco legal, Emulsa inició el 7 de mayo de 2025 el proceso de licitación, estructurado en dos lotes -uno de ellos reservado-, con publicación del anuncio el 12 de mayo.

Un procedimiento del que fue informado el Consejo, así como del análisis comparativo con licitaciones similares en otros municipios españoles y de la documentación remitida a los consejeros, incluidos informes municipales y externos.

Asimismo, se dio cuenta del recurso de alzada presentado por Cáritas Koopera tras la adjudicación, de los informes jurídicos emitidos y de la resolución dictada por la Alcaldía el pasado 8 de enero, que concluye "la existencia de infracciones no subsanables en la preparación del contrato y plantea la adopción de los acuerdos que procedan, incluido el desistimiento de la licitación".

Desde Emulsa se ha reiterado al Consejo "su compromiso con la legalidad, la transparencia y la correcta gestión de los servicios públicos, así como con el cumplimiento de los objetivos de recogida separada, reutilización y reciclaje de residuos textiles que Gijón viene alcanzando desde 2014", han indicado.