Gestión Forestal destaca la inversión récord de 30,5 millones para prevención de incendios en Asturias

Archivo - Vista tras el incendio, a 28 de agosto de 2025, en Villamayor, San Antolín de Ibias, Asturias (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Gestión Forestal del Principado de Asturias, Javier Vigil, ha destacado el "excepcional esfuerzo" que realiza el Ejecutivo autonómico en la prevención de incendios y la gestión forestal dentro de los presupuestos generales de la comunidad. Según ha indicado, la partida destinada a este tipo de gastos se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar los 30,5 millones.

En unas declaraciones remetidas a los medios, Vigil ha reivindicado los resultados de la gestión presupuestaria obtenidos desde los servicios de infraestructuras agrarias, en los que se ha superado "siempre el 85 por ciento" del crédito inicial. El director general ha remarcado que estos logros son posibles gracias a la aprobación de las cuentas autonómicas --las cuales recogen más de 100 millones de euros entre prevención y extinción de incendios--, un marco presupuestario que, ha recordado, no cuenta con el apoyo del Partido Popular.

En cuanto al desglose de los fondos, la Dirección General de Gestión Forestal gestiona más de 12 millones de euros anuales en ayudas de defensa contra incendios destinadas a ayuntamientos y propietarios particulares de montes. A ello se suman más de 18 millones de euros aprobados para obras en el presupuesto de 2026.

Por último, el responsable de Gestión Forestal ha subrayado que la prioridad del Principado de Asturias se centra en mantener la inversión forestal durante todo el año y "no en la compra de áticos".