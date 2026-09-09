Gijón 2027: Impuestos congelados, más bonificaciones y nuevo pago por pruebas de drogas y alcoholemia

Rueda de prensa de la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, María Mitre, acompañada del portavoz de la Junta de Gobierno, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, María Mitre, ha anunciado este miércoles la aprobación, en Junta de Gobierno, del proyecto de Ordenanzas Fiscales, Tributos y Precios Públicos para 2027, en el que se propone una congelación generalizada, con pequeños cambios y la introducción de una nueva ordenanza, que grava la realización de pruebas de alcoholemia y drogas.

Mitre, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada del portavoz de la Junta de Gobierno, Jesús Martínez Salvador, ha indicado que se abre ahora un plazo de enmiendas durante diez días hábiles, hasta el próximo 26 de septiembre, mientras que la Comisión de Hacienda donde se llevará a votación el dictamen será el 2 de octubre, mismo mes de celebración del Pleno.

Mitre ha destacado que, de esta forma, el Gobierno local cumple el compromiso adquirido con la ciudadanía que Gijón crezca sin necesidad de recurrir a subidas "indiscriminadas" de impuestos y tasas. Como ejemplo, ha citado proyectos como Naval Azul, Tabacalera o la ampliación del Parque Científico y Tecnológico. Ha reivindicado, en esta misma línea, que hoy día hay proyectos importantes en cada barrio y se está ejecutando una inversión récord.

Más en detalle, la edil ha explicado que se modifican 15 ordenanzas y se crea una nueva. De las ordenanzas que se modifican, una tiene que ver con la ordenanza general, la segunda tiene que ver con un impuesto, el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), seis ordenanzas de tasas y siete de precios públicos, concretamente uno relacionada con el Ayuntamiento y los otros seis con los organismos autónomos, tanto la Fundación Municipal de Cultura (FMC), el Patronato Deportivo Municipal (PDM) y la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS).

Ha remarcado, eso sí, que solo cuatro de estas ordenanzas sufre una variación económica, tres de ellas vinculadas a la prestación de nuevos servicios, como puede ser la inmovilización de los vehículos.

Entre las novedades, está el que tiene que haber una declaración responsable para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas en directo, en cumplimiento de una ley del Principado, que modifica una anterior, en el año 2026, y la digitalización de documentos y planos, como recoge la ordenanza 3.01.

Se crea, además, una nueva ordenanza en el ámbito de la detección de drogas y de alcoholemia, que en todo caso sería si el interesado está dispuesto a que se le hagan esas pruebas. De salir positivas, las tendría que abonar el ciudadano, algo más de 100 euros, equivalente al coste real del servicio en el primer caso, y poco menos en la prueba de alcoholemia. Si salen negativas las pruebas, no tendría ningún coste.

Respecto al ICIO, se duplica la bonificación del impuesto de construcciones en el caso de nuevas viviendas protegidas, para llegar al máximo permitido por la ley. En este caso, pasa de un 25 a un 50 por ciento para incentivar este tipo de edificaciones.

Otro cambio planteado es que la bonificación que se contemplaba hasta ahora en la licencia de obras de supresión de barreras arquitectónicas en las viviendas de personas con discapacidad, se extenderá a las obras realizadas también en el portal con el mismo fin, al incluirse elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2027

Preguntada Mitre por el anteproyecto de presupuestos para 2027, ha estimado que estará listo la próxima semana, con la intención de iniciar cuanto antes su tramitación y que esté aprobado a 1 de enero.

Ha apuntado, asimismo, que lo que busca el presupuesto del 2027 es el cumplimiento de que cada servicio haga sus solicitudes e intentar encajar en ese crecimiento que les permite el Estado del cuatro por ciento --antes era un 3,4 %--, para así llevar a cabo las diferentes iniciativas que propone cada concejalía.

La edil ha adelantado que contemplan desde proyectos ya en marcha, que son continuación de anualidades, a iniciativas nuevas y lo que cada servicio consideró, cumpliendo con este incremento pactado. Ha descartado, por otro lado, que puedan quedar condicionados por ser año electoral.

"Nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando", ha asegurado, a lo que ha matizado que el único aspecto que puede cambiar es el tema de las modificaciones presupuestarias.