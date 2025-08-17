Gijón acoge este domingo una manifestación contra la tauromaquia con apoyo de más de un centenar de colectivos

La diputada del grupo mixto y portavoz de Somos Asturies en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, junto a Laura Tuero, de su partido, y representantes de Asturies Antitaurina. - SOMOS ASTURIES

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este domingo se celebra en Gijón la manifestación contra la tauromaquia, organizada por Asturies Antitaurina, que partirá a las 16.30 horas desde la Plazuela de San Miguel.

La asociación espera contar con la participación de más de un centenar de colectivos adheridos a la protesta, entre ellos partidos políticos como PACMA, Podemos, IU, Verdes-Equo, Somos Asturies Sumar y Convocatoria por Asturies, así como asociaciones de protección animal, medioambientales, feministas y sindicalistas.

La organización ha destacado que la manifestación pretende visibilizar el rechazo ciudadano a la tauromaquia y recordar la Iniciativa Legislativa Popular 'No es mi cultura', que reunió más de 30.000 firmas en Asturias.