Gijón.- Adjudicado el contrato de mantenimiento y conservación viaria y rural por 8,6 millones

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

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La finalización de las obras de construcción de la Escuela Infantil del Llano se retrasa al 9 de julio

GIJÓN, 24 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno de Gijón ha adjudicado este martes a Alvac S.A, la adjudicación del contrato de conservación y mejora de infraestructura viaria, rural y espacios libres en el concejo de Gijón.

Así lo ha anunciado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, el portavoz de la Junta local, Jesús Martínez Salvador, quien ha resaltado que es una licitación importante por el volumen económico y por el contrato del que se trata.

Ha explicado, en este caso, que la empresa adjudicataria ofertó una baja sobre el precio del 7,94 por ciento, por lo que fue la mejor valorada de las dos propuestas recibidas.

Se compromete un gasto estimado para ello de 2.790.000 euros, con cargo al presente presupuesto, mientras que el conjunto global del contrato, vigente también en 2027 y parte de 2028, se eleva hasta los 8,6 millones de euros.

Por otra parte, se ha autorizado la ampliación de plazo de las obras de la construcción de la Escuela Infantil del Llano, por un mes y diez días naturales. De esta forma, la nueva fecha de finalización es el próximo 9 de julio.

También se ha dado luz verde a la prórroga, por un año, del servicio público de bicicleta compartida, dentro del marco del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada.

En este sentido, la prórroga irá del próximo 1 de julio al 30 de junio de 2027 y se compromete un gasto por un importe de 232.840 euros del presente ejercicio y, de cara a 2027, de 322.550 euros.

En otro orden de asuntos, dentro de las políticas de igualdad, se ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones y colectivos de mujeres y otras entidades para el desarrollo de actividades cuya finalidad sea contribuir a eliminar la discriminación de las mujeres. Para el presente ejercicio, se dispone un gasto de 64.800 euros.

Además, correspondiente al área de Promoción Empresarial y Turística de Gijón se han aprobado cuatro convocatorias de subvenciones.

En el caso de Ecosistemas de Desarrollo Empresarial, la cuantía asciende a 150.000 euros, de los cuales se distribuyen equitativamente la mitad en el presente ejercicio y la otra mitad con cargo a 2027.

Respecto a la de Emprendimiento, Innovación y Crecimiento Empresarial, la línea 1 (Aceleración de Proyectos), cuenta con 90.000 euros, la línea 2 (Innovación Abierta), con 640.000 euros y la línea 3 (Crecimiento Empresarial), con 200.000 euros. Todas ellas divididas entre 2026 y 2027.

En cuanto a la línea de Áreas Empresariales Públicas, la cuantía de ayudas asciende a 90.000 euros, aunque en este caso íntegramente para 2026.

Diversificación de Mercados, con la que se favorece la asistencia a ferias especializadas, cuenta con una dotación de 80.000 euros, correspondientes al presente ejercicio.