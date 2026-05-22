Gijón: Agotado por segundo año el crédito del programa municipal de recualificación profesional

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GIJÓN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria municipal de recualificación profesional impulsada por el Ayuntamiento de Gijón ha agotado el crédito disponible, por segundo año consecutivo.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, esto consolida este programa como una de las principales herramientas municipales para mejorar la empleabilidad y responder a las necesidades de cualificación del tejido empresarial local.

En total, se han presentado 19 proyectos dentro de las distintas líneas de ayudas, con un importe global solicitado de 2.057.226,53 euros.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha destacado que "la consolidación de esta convocatoria demuestra que estamos dando respuesta a una necesidad real de empresas y trabajadores".

Pumariega ha incidido en que el mercado laboral cambia rápidamente "y desde el Ayuntamiento estamos impulsando formación útil, conectada con las necesidades reales de contratación", ha apuntado.

En el caso de la Línea 1A, dirigida a empresas, ha recibido once proyectos presentados por nueve empresas, con solicitudes por importe de 1.051.640,90 euros frente a los 980.000 euros disponibles, superando así el crédito inicialmente previsto.

Por su parte, la Línea 2, destinada a asociaciones empresariales, ha registrado siete proyectos impulsados por cinco asociaciones, alcanzando una demanda de 993.306,16 euros, muy por encima de los 600.000 euros presupuestados.

Además, la Línea 1B, que permanece abierta hasta el agotamiento del crédito, cuenta actualmente con un proyecto presentado por una empresa, con una solicitud de 12.279,47 euros.

Pumariega ha puesto en valor el hecho de que, por segundo año consecutivo, hayan conseguido que la convocatoria cubra la totalidad de los fondos disponibles, "algo que antes de llegar el actual Equipo de Gobierno no sucedía", ha remarcado.

Para ello, esto refleja el "gran" trabajo que se ha hecho desde la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo para acercar el programa al tejido económico local mediante reuniones informativas y acompañamiento técnico, de forma que empresas y entidades conocieran el programa, y lo pudieran considerarlo como una herramienta útil para incorporar trabajadores y mejorar su cualificación.