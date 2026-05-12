Gijón aprueba su programación de verano y Semana Grande con Amaia y Omar Montes

Archivo - Teatro Jovellanos, en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha destacado este martes que el Consejo de Administración ha aprobado, con la única excepción de Vox, la programación del teatro Jovellanos para el segundo semestre del año.

De igual manera, se ha dado luz verde a la propuesta de Festejos para el verano gijonés, que incluye así los conciertos de Poniente y de plaza Mayor en Semana Grande. Entre estos, están los de Amaia, Ana Torroja, Amatria, La Casa Azul, Omar Montes o Revolver.

Suárez, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ha criticado el "nulo" apoyo de PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Vox que, a su juicio, "politizan un Consejo de Administración de una sociedad pública". "Lo que realizan es un ejercicio político y no de gestión, que es lo que corresponde a un consejo de administración", ha insistido Suárez.

Al margen de ello, ha celebrado la aprobación de la renovación de los apoyos a festivales como Metrópoli y diferentes conciertos que se van a realizar en el parque de Hermanos Castro.

En este caso, ha lamentado que la oposición al completo, encabezada por el PSOE, ha votado en contra de que Gijón disfrute de Metrópoli y de artistas del nivel como Dani Martín, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Lola Índigo u Hombres G. "Parece ser que no les resulta interesante que giren en nuestra ciudad", ha ironizado.

Sobre Paseo Gastro, ha indicado que se han aprobado los pliegos que regirán la selección de la empresa organizadora del mismo, con lo que en breve abrirán la recepción de propuestas. También en este caso ha remarcado que PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Vox se han posicionado en el "no por el no" a un evento "de éxito contrastado en sus dos primeras ediciones", ha recalcado el presidente de Divertia.

Suárez, por otro lado, ha señalado que se ha comunicado al Consejo de Administración la renovación de las colaboraciones por parte de Estrella de Galicia, Fundación Caja Gijón, Grupo Resnova y CASA.