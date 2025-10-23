Momento de desalojo de medio centenar de vecinos por el incendio en el monte Areo (Gijón). - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha comunicado este jueves que se procederá, de forma inmediata, al realojo de los vecinos desplazados de sus casas por el incendio en el monte Areo.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, efectivos de Protección Civil, en coordinación con Policía Local, se desplazarán hacia el lugar para iniciar estas labores.

Así se ha decidido tras la reunión celebrada en la Jefatura de Policía Local, en la que han participado representantes de los cuerpos de seguridad involucrados en el operativo relativo al incendio en el Monte Areo. En la misma, también se ha decidido bajar al nivel 1 el Plan de Emergencias.

En cuanto al incendio, este se encuentra activo, pero controlado. Efectivos de Bomberos continúan en la zona y la BRIF de Tineo está prestando apoyo con personal y un helicóptero.

Cabe recordar que el fuego se inició la pasado noche, lo que obligó a desalojar a medio centenar de vecinos del entorno cercano. Inicialmente fueron trasladados al colegio Monteana, aunque posteriormente se les ofreció ir a un hotel. Aproximadamente una decena de personas optaron por esta última solución.