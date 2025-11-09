Gijón clama este domingo por la defensa de la Sanidad Pública y pide reforzar la Atención Primaria

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mesa 'Muévete por la Sanidad Pública' ha organizado este domingo en Gijón una movilización en la que han reclamado un sistema sanitario universal, gratuito y de gestión pública. En la lectura del manifiesto, los organizadores han reclamado la recuperación de los principios de equidad y solidaridad que históricamente han sustentado la Sanidad Pública española, y han alertado del riesgo de deterioro del modelo ante la creciente privatización, la precariedad del personal o las listas de espera.

Los manifestantes han señalado que, pese a mantener un gasto sanitario público superior al de otras comunidades autónomas, Asturias padece "problemas estructurales" como la crisis de la Atención Primaria, la saturación hospitalaria y el éxodo hacia seguros privados, que ya cubren a más del 25% de la población asturiana.

Durante la lectura del manifiesto, los portavoces han apuntado a la necesidad de incrementar la inversión hasta los 3.000 euros por persona y año, priorizar el 25% del presupuesto en Atención Primaria y fortalecer la salud pública con un mínimo del 4% del gasto total.

Entre las propuestas más destacadas, el movimiento ciudadano aboga por democratizar la gobernanza sanitaria, crear canales estables de participación de profesionales y usuarios, y erradicar la precariedad laboral que afecta a casi la mitad del personal sanitario. También han reclamado la reintegración de entidades como Gispasa, FINBA y el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos en la gestión pública directa, con el objetivo de garantizar transparencia y rendición de cuentas en el sistema sanitario.

Finalmente, los organizadores han hecho un llamamiento a incluir la Sanidad Pública en la agenda política autonómica y a adoptar medidas urgentes que eviten su degradación. "Aún estamos a tiempo de reconstruir un sistema sanitario verdaderamente solidario, eficiente y comunitario", han remarcado, al tiempo que han denunciado el crecimiento del modelo de sanidad dual y la expansión del sector privado con nuevos hospitales y universidades en Asturias.