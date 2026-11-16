'Gijón Compra y Vuelve' supera los 3,5 millones de euros en ventas

Archivo - Cartel del programa 'Gijón Compra y Vuelve' 2026. - UNIÓN DE COMERCIANTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Gijón Compra y Vuelve' ha cerrado su tercera edición con un total de 3.501.208,05 euros en ventas en los establecimientos participantes, lo que supone un incremento del 2,39 por ciento respecto a 2025, cuando se registraron 3.419.526 euros.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Gijón y gestionada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, ha generado un total de 34.114 operaciones comerciales, con la participación activa de 9.473 clientes y 477 establecimientos.

Según una nota de prensa de la Unión de Comerciantes, este programa se consolida "como una herramienta de dinamización comercial y fidelización de la clientela".

Entre otros datos, han destacado que, con un total de 435.735,03 euros en premios efectivamente canjeados, el programa ha registrado 8,04 euros en ventas por cada euro de incentivo utilizado.

La edición de 2026 ha vuelto a desarrollarse en dos fases complementarias. Durante la primera, destinada a la generación de premios, se registraron 2.148.474,44 euros en ventas y 18.918 operaciones comerciales.

La segunda fase, en la que los consumidores pudieron utilizar los premios acumulados para realizar nuevas compras, generó otros 1.352.743,61 euros en ventas, un 4,45 por ciento más que en 2025.

También ha aumentado la cantidad de premios efectivamente utilizada por los consumidores, que ha alcanzado los 435.735,03 euros, un 3,56 por ciento más que el año anterior. Esta cifra representa el 87,15 por ciento del presupuesto de 500.000 euros destinado a incentivar las compras.

Durante el periodo de canje, se realizaron 15.196 operaciones comerciales, un 2,03 por ciento más que en la edición anterior, y participaron activamente 463 establecimientos, lo que supone un crecimiento del 5,71 por ciento respecto a 2025.

El programa ha contado con 498 establecimientos adheridos, pertenecientes a 443 empresas, y ha alcanzado los 13.302 clientes inscritos, reflejando el interés que sigue despertando esta iniciativa entre el comercio y la ciudadanía.

La presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez, por su parte, ha puesto en valor los resultados de esta tercera edición. "Ha demostrado que es mucho más que una campaña puntual", ha remarcado.

A mayores, ha incidido en que "no se limite a incentivar una primera compra, sino que genere nuevas oportunidades comerciales en los establecimientos de la ciudad".

Por parte del Ayuntamiento, la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha destacado la importancia de continuar desarrollando iniciativas que favorezcan la actividad económica del comercio de proximidad.

*El hecho de que esta edición haya conseguido incrementar el gasto respecto al año pasado confirma el interés que despiertan este tipo de iniciativas y la importancia de seguir trabajando para acercar a los ciudadanos al comercio de proximidad", ha apuntado, antes de reafirmar el compromiso municipal con el sector comercial y con la continuidad de las políticas de apoyo al pequeño comercio.

"No hablamos únicamente de una campaña de incentivos, sino de una línea de trabajo que busca respaldar a quienes cada día levantan la persiana de sus negocios y contribuyen al desarrollo económico y social de Gijón", ha señalado.