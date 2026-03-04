Gijón concentra los tres barrios más caros para alquilar vivienda en Asturias

Archivo - Cartel de 'Se alquila' en una vivienda en alquiler en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los tres barrios más caros para alquilar una vivienda en Principado de Asturias se concentran en la ciudad de Gijón. El barrio del Centro se sitúa como la zona con el precio por metro cuadrado más elevado para alquilar una vivienda, con un valor medio de 13,52 euros por metro cuadrado al mes, según los datos del índice Inmobiliario Fotocasa.

El ranking de los barrios más caros de la región es:

Barrio del Centro (Gijón) 13,52 euro/m 2 al mes

La Arena (Gijón) 13,28 euro/m 2 al mes

El Natahoyo (Gijón) 12,58 euro/m 2 al mes

HUCA - La Cadellada (Oviedo) 12,31 euro/m 2 al mes

Salesas - Foncalada - Campoamor (Oviedo) 12,26 euro/m 2 al mes

Parque San Francisco - Uría (Oviedo) 12,25 euro/m 2 al mes

Milán - Pumarín (Oviedo) 11,59 euro/m 2 al mes

Buenavista (Oviedo) 11,10 euro/m 2 al mes; Auditorio - Seminario - Parque de Invierno (Oviedo) 11,01 euro/m 2 al mes

San Lázaro - Otero - Villafría (Oviedo) 11,00 euro/m 2 al mes

Santo Domingo - El Campillín (Oviedo) 10,50 euro/m 2 al mes

MOMENTO DE TRANSFORMACIÓN

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos ha incidido en que "Asturias vive un momento de transformación en su mercado del alquiler, con Gijón liderando claramente los precios en la región".

Así, considera que es un hito muy significativo que barrios como el Centro, La Arena o El Natahoyo ya superen de forma estable la barrera de los 1.000 euros mensuales para una vivienda estándar. El Barrio del Centro, con un incremento anual del 20,6%, refleja una tensión de precios inédita en el Principado, situándose en los 13,52 euros/m2.

Por otro lado, los barrios que han visto incrementar con mayor intensidad sus precios están distribuidos de forma más repartida por toda la región. Así, el barrio de HUCA - La Cadellada (Oviedo) ha experimentado un incremento anual del 28,9% en el precio del metro cuadrado para una vivienda de alquiler.

VARIABLES ANUALES

A continuación, destacan también las variaciones anuales de los barrios de Buenavista con 21,0%, Barrio del Centro con 20,6%, Milán - Pumarín con 17,8%, El Natahoyo con 14,3%, La Arena con 13,9%, San Lázaro - Otero - Villafría con 13,9%, Salesas - Foncalada - Campoamor con 5,3%, Santo Domingo - El Campillín con 4,0% y Auditorio - Seminario - Parque de Invierno con 1,9%.