Gijón conmemora este domingo la partida de los niños y niñas de la guerra rumbo a la URSS

Archivo - Puerto de El Musel de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 12.00 horas, se celebrará un acto conmemorativo de la partida de los niños y niñas evacuados desde El Musel hacia la URSS durante la Guerra Civil, ante el monumento situado en la Playa del Arbeval.

La iniciativa está promovida por la Asociación 'Niños de Rusia', la Asociación Lázaro Cárdenas, el Ateneo Obrero de Gijón, el Ayuntamiento de Gijón y la Dirección General de Memoria Democrática del Principado de Asturias.

La madrugada del 23 al 24 de septiembre de 1937, alrededor de 1.200 menores fueron evacuados del Puerto de El Musel rumbo a Leningrado, con el objetivo de ponerlos a salvo de la guerra. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la Dictadura franquista prolongaron su exilio durante veinte años.

El acto será conducido por Marga Cordero e incluirá una intervención musical del Dúo Amati, así como la participación de Monserrat López Moro, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón; Francisco Lago Cuesta, presidente de la Asociación "Niños de Rusia"; Carlos González Penalva, de la Asociación Lázaro Cárdenas y el Ateneo Obrero de Gijón; Nieves Roqueñí Gutiérrez, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón; y Begoña Collado Villa, directora general de Memoria Democrática en Asturias.

Tras las intervenciones, se realizará una ofrenda floral ante el monumento en recuerdo de los menores evacuados.