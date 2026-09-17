Gijón dará luz verde este mes al Plan Especial Naval Azul: 9 parcelas para empresas tecnológicas

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, junto al edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, frente a las obras de la futura Universidad Europea en terrenos de ampliación del Parque Científico y Tecnológico 'La Pecuaria'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha avanzado este jueves que, en lo que queda de este mes, la Junta de Gobierno va a aprobar de forma inicial el Plan Especial de Naval Azul.

Ha señalado, en este sentido, que este Plan permitirá reconvertir lo que hace tres años eran unos terrenos que pertenecían a la Autoridad Portuaria en un parque empresarial, integrado en la trama urbana del Oeste, con nueve parcelas destinadas a empresas de base tecnológica.

El objetivo, según Moriyón, es poder se pueda llevar al Pleno, para su aprobación definitiva, antes de que acabe el mandato, y licitar las parcelas antes de la fase de urbanización.

Así lo ha indicado durante la rueda de prensa de inicio del curso político, frente a las obras de la futura Universidad Europea en terrenos de ampliación del Parque Científico y Tecnológico 'La Pecuaria', acompañada del edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

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