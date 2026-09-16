Gijón eliminará el carril bici de General Suárez Valdés si no hay riesgo con fondos europeos

Archivo - Calle General Suárez Valdés, en el barrio de El Coto (Gijón) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha aceptado este miércoles, en el Pleno Municipal, un ruego de Vox por el que se eliminará el carril bici de la calle de General Suárez Valdés, en el barrio de El Coto.

Barcia ha destacado que este es un asunto que está en las promesas de Gobierno, en el marco del acuerdo con el PP. Asimismo, ha cifrado el coste en unos 150.000 euros. Pero la aceptación de este ruego va con los mismos matices que están recogidos en nuestro programa y en este acuerdo de gobierno.

Eso sí, ha matizado que antes debe corroborarse si este carril bici se puede desligar del proyecto completo de Zona de Bajas Emisiones de La Calzada e Impulso de la Movilidad Sostenible y Saludable, que tuvo un coste superior a los nueve millones de euros y contó con financiación europea.

En este sentido, ha explicado que habrá que dilucidar si cada actuación es independiente y a los cinco años de cada una se podrán desmantelar o si hay que esperar a que se cumpla el plazo completo de todo el proyecto, es decir, el 31 de diciembre de 2029.

Al tiempo, ha avanzado que, si la vía legal se abre, explorarán otras posibles alternativas con los vecinos y con los interesados en la movilidad en bici.

El edil, unido a ello, ha apuntado que tanto este como otros de este proyecto, por ejemplo el de la calle de los Andes, fueron carriles bici "polémicos", que generan rechazo ciudadano, según él.

APARCAMIENTO EN NUEVO ROCES

En el apartado de ruegos, también se ha aceptado uno del PSOE, coincidente con uno previo presentado por IU en Comisión, de cara habilitar un estacionamiento provisional en el barrio de Nuevo Roces, una vez confirmado que esa provisionalidad es legal.

El PSOE, en su ruego, ha propuesto dos parcelas públicas municipales, que tienen otros usos urbanísticos, una para equipamiento y otra cultural, pero que pueden servir para este fin provisional con un acondicionamiento "mínimo", toda vez que no se les va a dar uso a corto plazo.