Gijón.- Entra en funcionamiento el nuevo servicio ferroviario regular de mercancías entre El Musel y León

Puesra en funcionamiento del nuevo servicio ferroviario regular de mercancías entre el puerto gijonés de El Musel y León. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

GIJÓN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El puerto gijonés de El Musel cuenta desde este pasado martes con un nuevo servicio ferroviario regular de mercancías, puesto en servicio por la naviera MSC, que lo conecta con León.

Operado por Medlog y con una frecuencia inicialmente semanal, el primero de los trenes transportó 36 contenedores, de 20 pies --algo más de seis metros--, cargados de productos agroalimentarios de importación, según una nota de prensa de la Autoridad Portuaria gijonesa.

Los citados productos fueron descargados previamente en la terminal de APM Terminals, tras su llegada a bordo de los buques de MSC que conectan semanalmente con los puertos hub de Amberes y Sines.

Asimismo, el tren fue operado por Medlog, el responsable logístico terrestre de la naviera MSC, y tardó dos horas y media en llegar a León.

Está previsto realizar este trayecto con una frecuencia semanal, aunque el objetivo es aumentar a dos servicios semanales, mejorando de este modo significativamente los plazos de entrega.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha apuntado que "si lo valoramos en términos estrictamente locales, el viaje de ayer ha supuesto que haya 72 camiones menos circulando por la avenida Príncipe de Asturias".

"Si hacemos una valoración más global, con este servicio se refuerza el posicionamiento de nuestro puerto en la provincia vecina, complementando la carretera (entregas directas y con mayor flexibilidad) con el transporte combinado tren - camión; esto permite asegurar una mayor eficiencia, unas menores emisiones en la cadena de suministro y una reducción de la huella de carbono, contribuyendo de este modo a la lucha contra el cambio climático", ha añadido.

Por otro lado, ha apuntado que también permite tener una mayor disponibilidad de camiones para atender el creciente tráfico en contenedor tanto en Asturias como en Castilla y León, "algo relevante teniendo en cuenta el déficit existente de conductores en el sector", ha remarcado.