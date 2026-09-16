Gijón: Foro, PP y edil no adscrito frenan en el Pleno llevar la auditoria de Divertia la Sindicatura de Cuentas

Los portavoces de Podemos e IU en Gijón, Olaya Suárez y Javier Suárez Llana, intervienen en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Foro y PP y el edil no adscrito del Ayuntamiento de Gijón, Óliver Suárez, han bloqueado con sus votos, en el Pleno Municipal, dos proposiciones conjuntas presentadas por IU y Podemos, encaminadas a abrir una Comisión de Investigación respecto a las irregularidades detectadas en la contratación de conciertos de Divertia y, por otro lado, para que sea la Sindicatura de Cuentas quien haga la auditoría anunciada por el Gobierno local respecto a este asunto.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, por su parte, ha incidido en que se ha detectado en seis contratos de Divertia "graves irregularidades", dos de los cuales llevaron al cese del presidente y el gerente de esta sociedad municipal, Óliver Suárez y Fernando Losada, respectivamente, mientras que otros trataron de subsanarse.

"Puede haber hasta 14", ha indicado con respecto a las posibles irregularidades, por las que ha exigido que se asuman responsabilidades políticas a quien puso al ex edil de Vox al frente de Divertia, primero por el acuerdo político con ese partido y después en un acuerdo, según ella de "transfuguismo".

En esta misma línea, ha considerado que la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón no puede no hacerse cargo de que el que era presidente de Divertia lo nombró ella, o por una "gravísimo error de juicio o por la temeridad", a su juicio, de mantenerlo en su puesto "sabiendo que no era de fiar, por su propia conveniencia política".

Suárez, asimismo, ha recalcado que hasta 1,2 millones de euros se podrían haber gestionado de manera irregular y ha expresado sus sospechas acerca de que por qué el Gobierno local no quiere que la auditoría externa la haga la Sindicatura de Cuentas.

Por parte de IU, su portavoz, Javier Suárez Llana, ha visto necesario que se den respuestas sobre la gestión de Divertia y ha recalcado que ni Moriyón ni el Gobierno municipal destapó este caso de irregularidades en la contratación. Al contrario, ha sostenido que lo que hicieron fue "taparlo". Al tiempo, ha reprochado al Ejecutivo municipal que pretenda que con dos ceses y anuncio de una futura auditoría se resuelve el problema, "sin más responsabilidades".

Ha recordado, unido a ello, que, junto a Podemos, han llevado a la Fiscalía un total de 14 contratos firmados por Óliver Suárez en los que, según ambos partidos, este simuló contar con autorización del Consejo de Administración. Para Suárez Llana, si hay delito, el ex presidente de Divertia debería asumir la responsabilidad".

De ahí que Podemos e IU hayan solicitado al Pleno abrir una comisión de investigación, además de que la auditoría sea hecha por la Sindicatura de Cuentas y no una empresa 'ad hoc' contratada por un gobierno que debería haber velado por legalidad en Divertia.

A su parecer, está claro que hubo un "descontrol generalizado", no solo de dos contratos como aduce el Ejecutivo municipal. Ha replicado, por otra parte, al edil de Festejos, Jesús Martínez Salvador, actual presidente de Divertia, que "el circo lo montaron ustedes", con referencia a meter a la ultraderecha en el Gobierno, para después sacarlo y aceptar un ejercicio de transfuguismo.

Martínez Salvador, por su lado, ha recalcado que la oposición, con esta proposición, quiere "hacer ver lo que no es". Según el edil de Foro, lo ocurrido es conocido y afecta a la tramitación dos contratos de conciertos en el parque de Hermanos Castro, que no contaron con autorización previa del Consejo de Administración.

Ha remarcado que esto se considera una infracción competencial y ha replicado a Podemos e IU que el Gobierno local no lo minimiza. Algo que, a su juicio, se prueba con haber cesado al presidente y al gerente de Divertia.

También ha señalado a Podemos que la programación y el ciclo de conciertos en Hermanos Castro fue mencionada en la sesión del 23 febrero, en el Consejo de Administración de Divertia, en el que ese partido no tuvo representante. Ha agregado, asimismo, que ha habido cinco cambios del representante de Podemos en este Consejo y numerosas ausencias.

A esto ha sumado que se convocó, el pasado 5 de agosto, una sesión extraordinaria de este Consejo donde se cesó al presidente y, más adelante, se cesó al gerente y se anunció la auditoría externa. De hecho, ha asegurado que "ni un euro" de estos contratos salió de las cuentas de Divertia, ya que los pagos están a la espera de supervisión. Ha defendido, con todo, que son un Gobierno "que corrige".

En cuanto a la Sindicatura, ha acusado a Podemos e IU de partir de una premisa incierta de que esta no tiene información de las cuentas municipales, ya que estas se remiten desde el Ayuntamiento e incluye también Divertia.

Es por ello, que ha señalado que no necesita que el Pleno diga cuándo hacerlo y con qué alcance. Para Martínez Salvador, pedir que fiscalice tres ejercicios concretos y decir el qué es intentar suplantar la independencia de la Sindicatura. Dicho esto, se ha comprometido a facilitar el trabajo de esta y a no poner obstáculos.

Al tiempo, ha opinado que estas iniciativas plenarias son un intento más de favorecer una política "de espectáculo" de la oposición.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, en su caso, ha tildado de "grave" lo ocurrido en Divertia y ha criticado que en los en contratos de eventos se dio paso a la arbitrariedad "más absoluta".

"Su presidente se arrogó, con todo descaro, competencias que le eran ajenas", ha sostenido Rouco, quien ha incidido en que, en última instancia, el responsable es el concejal de Festejos. Ha compartido, como la proposición plenaria, que sea intervenga la Sindicatura de Cuentas, al tiempo que ha considerado "incomprensible" que hasta la fecha no se ha incorporado este tipo de controles.

Por parte del PSOE, el edil Antonio del Corro ha mostrado su apoyo a estas proposiciones, que buscan saber qué ha pasado en Divertia. Incluso, ha recalcado que fue el PSOE quien dio la voz de alarma sobre estos contratos y el Gobierno local "no pudo mirar hacia otro lado".

De igual manera, ha remarcado que el Consejo Extraordinario del pasado agosto fue por petición de cuatro grupos, no por iniciativa del Gobierno municipal.

"Divertia paga, los promotores privados hacen caja", ha reprochado Del Corro, quien ha pedido depurar responsabilidades políticas. Para él, se puede diseñar una programación ambiciosa y que se gestione con la transparencia que corresponde.