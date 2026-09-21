Gijón Impulsa alcanzará presupuesto récord en 2027, que incluye construir una nueva residencia empresarial

Reunión del Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S. A. (PETSA-Gijón Impulsa). - GIJÓN IMPULSA

GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S. A. (PETSA-Gijón Impulsa), ha aprobado este lunes la previsión de ingresos y gastos e inversiones para el año que viene, dando cobertura a las acciones de PETSA y a las líneas del Pacto Gijón Futuro 2024-2027, por un importe total de aproximadamente 8,4 millones de euros.

Además, dentro de las inversiones prevista para el próximo ejercicio, se destina una primera anualidad de 500.000 euros para la construcción de una nueva residencia empresarial en el Parque Científico Tecnológico, destinada a dar respuesta a la alta demanda de este tipo de espacios para empresas y proyectos que quieren instalarse en nuestra ciudad, según una nota de prensa de Gijón Impulsa.

El coste aproximado de la realización del citado edificio alcanzará los 2,5 millones de euros y se prevé que esté disponible para el tejido empresarial gijonés en 2029.

Por otro lado, el Consejo ha dado luz verde a la actualización de las tarifas de las residencias empresariales que gestiona Gijón Impulsa.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, ha resaltado que "este presupuesto histórico nos permite seguir avanzando en las políticas de promoción empresarial y turística que necesita Gijón, al tiempo que damos respuesta a una de las principales demandas de nuestro tejido empresarial: disponer de más espacios para desarrollar nuevos proyectos".

"La construcción de una nueva residencia empresarial en Cabueñes supone una apuesta clara por facilitar la implantación y el crecimiento de empresas en nuestra ciudad, reforzando el Parque Científico Tecnológico como un espacio de referencia para la innovación, el emprendimiento y la actividad económica", ha agregado.