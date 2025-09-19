Gijón Impulsa entra a formar parte del Clúster TIC de Asturias

"Refuerza esa visión de ciudad moderna, dinámica y preparada para liderar el cambio digital", afirma Pumariega

La entidad municipal gijonesa Gijón Impulsa ha sido aceptada como socio business del Clúster TIC de Asturias, con lo que refuerza el compromiso de la ciudad con la innovación, la transformación digital y el desarrollo del ecosistema tecnológico local, según una nota de prensa de la empresa pública.

Asimismo, han destacado que la adhesión de Gijón Impulsa a este clúster regional, que agrupa a las principales empresas y entidades del sector de las tecnologías de la información y la comunicación en Asturias, supone "un paso más en la consolidación de Gijón como ciudad referente en emprendimiento digital y desarrollo tecnológico".

Se ha incidido, asimismo, en que muchas de las startups y empresas incubadas en las infraestructuras empresariales del Ayuntamiento de Gijón y apoyadas por Gijón Impulsa pertenecen al sector TIC o desarrollan un fuerte componente digital.

Es por ello, que se ha resaltado que esta incorporación es una de las formas de las que podrían beneficiarse estas empresas en sus procesos de digitalización y de negocio, teniendo acceso a las acciones de Clúster Tic Asturias, a través de Gijón Impulsa.

Gijón Impulsa se incorpora a esta entidad "con el objetivo de seguir apoyando al tejido empresarial de Gijón que participe en proyectos de innovación y en procesos de digitalización", han apuntado.

Al tiempo, han señalado que esta adhesión va a mejorar la cohesión del ecosistema tecnológico, lo que repercutirá en la generación de crecimiento económico local, de empleo de calidad vinculado al sector TIC, así como atracción de inversiones.

Desde su nuevo rol como socio business, Gijón Impulsa participará activamente en proyectos colaborativos, foros de innovación, transferencia tecnológica y programas de apoyo al tejido empresarial tecnológico.

Esta integración permitirá, además, reforzar las conexiones entre el sector público y privado, facilitando nuevas oportunidades para startups, pymes y empresas consolidadas del municipio.

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha destacado que la entrada de Gijón Impulsa en el Clúster TIC supone una alianza estratégica que va a traducirse en "más innovación, más talento y más oportunidades para nuestras empresas".

"Estamos trabajando para que Gijón sea un polo de atracción tecnológica en el norte de España, y esta colaboración refuerza esa visión de ciudad moderna, dinámica y preparada para liderar el cambio digital", ha sostenido.