Gijón Impulsa y LABoral eligen 8 proyectos para potenciar industrias creativas

Presentación de las ocho propuestas seleccionadas en la VIII Convocatoria del programa de residencias LABoral_Impulsa, de Gijón Impulsa y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. - LABORAL / GIJÓN IMPULSA

GIJÓN, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Gijón Impulsa y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial han presentado este lunes las propuestas seleccionadas en la VIII Convocatoria del programa de residencias LABoral_Impulsa.

La presentación ha corrido a cargo de, con la presencia del director General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, en representación del Patronato de la Fundación, Pablo León Gasalla, la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega; la directora de LABoral, Semíramis González; y el director de Gijón Impulsa, Luis Díaz.

Según una nota de prensa conjunta de los impulsores de la convocatoria, los proyectos seleccionados abordan una amplia variedad de temáticas, desde el diseño y la innovación tecnológica hasta la investigación artística, las artes escénicas, el sonido, la fotografía, la moda y las nuevas formas de creación cultural y colaboración interdisciplinar.

El jurado, reunido el pasado 21 de abril, ha estado compuesto por: Monserrat Fernández Antuña, Jefa de Promoción, Crecimiento y Consolidación Empresarial de Gijón IMPULSA; Mónica Martínez Varela, Asesoramiento y Comunidades y Promoción Empresarial Gijón IMPULSA; Ramón Rubio, director de MediaLab Uniovi; Patricia Villanueva Illanes, Responsable de Exposiciones y Residencias de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Lia Martin, promotora y empresaria en industrias culturales, y María Romalde Menchaca, coordinadora de exposiciones y residencias en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Este programa ofrece a los creadores un espacio de trabajo compartido y salas para reuniones, ensayos y/o presentaciones en LABoral Centro de Arte, que, además, pone a disposición del programa de los residentes los laboratorios de diseño y fabricación digital, de audiovisuales y sonido, con una formación inicial en el uso de estas tecnologías y una bolsa de horas para su utilización en días y horarios concretos a la semana.

Además, este año se incorpora, como novedad, un programa de sesiones trimestrales centradas en casos de estudio, impartidas por profesionales asturianos y nacionales de distintos ámbitos creativos como Lía Martín de la Rosa, empresaria vinculada a las industrias creativas y al desarrollo de proyectos culturales con enfoque estratégico.

También participarán Enar Areces, diseñadora y fundadora de Puru Remangu, cuyo trabajo explora la identidad asturiana a través del diseño contemporáneo y la producción local; y Sara Magán, directora de Fundación Contemporánea y especialista en gestión cultural con una amplia trayectoria en la conceptualización y producción de proyectos culturales.

Estas sesiones están concebidas como espacios de encuentro y aprendizaje en los que los invitados compartirán sus trayectorias, procesos de trabajo, metodologías y experiencias reales dentro del sector, ofreciendo una visión práctica y cercana del desarrollo profesional en las industrias creativas.

El objetivo es que estas aportaciones sirvan como ejemplo, inspiración y referencia para los residentes, facilitando el intercambio de conocimientos, el pensamiento crítico y el acercamiento a diferentes modelos de práctica profesional contemporánea.

PROPUESTAS SELECCIONADAS

Entre las propuestas seleccionadas están: BRAND_OS. Sistematización Creativa de marcas e Inteligencia Artificial, de Paula Natal (Motion Branding & IA Studio); D I S E N I O lab, de Marcos Cueto; Arte, percepción y cuidado, de Ana Belén Rico; NUBERA ESTUDIO SONORO, de Clara Brea y Dara Muñiz; Compañía teatral y laboratorio de creación para las artes vivas, de Alma de Cántaro (Eva Menéndez y Silvia Molero); y Estudio de fotografía especializado en fotonovelas, fotografía publicitaria creativa y retrato corporativo, de Elena del Rivero Fernández.

También forman parte: Cultura, marca y creación: Exploración y producción de nuevas formas de colaboración entre marcas, artistas y cultura, de Burru Comunicación; y Les Dances - Noa Gago, de Carmen González y Luis Álvarez.