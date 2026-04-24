Gijón impulsa su turismo con 2,8 millones de euros de fondos europeos

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, visita las principales actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística de Gijón, acompañada de la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, y del director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha destacado este viernes los proyectos extratégicos desarrollados, a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, en Gijón, con una inversión próxima a los 2,8 millones de euros.

En este sentido, la viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Lara Martínez, ha visitado las principales actuaciones incluidas en el citado Plan, donde ha podido comprobar sobre el terreno el avance de los proyectos impulsados gracias a fondos europeos.

Entre estas actuaciones, ha destacado la recuperación ambiental y puesta en valor de la fachada litoral, la mejora de la movilidad sostenible vinculada al Camino de Santiago, la implantación de sistemas de movilidad turística inteligente y señalética, así como la mejora de la eficiencia energética del albergue de peregrinos de la ciudad.

Asimismo, Martínez ha conocido el desarrollo de proyectos de digitalización del destino y las actuaciones en los refugios antiaéreos.

A su juicio, la cooperación institucional es un elemento esencial para maximizar el impacto de los fondos europeos, al reforzar tanto la capacidad de los municipios como la cohesión territorial. Al tiempo, la viceconsejera ha valorado el trabajo realizado por el Ejecutivo autonómico durante todo el proceso de captación de estos recursos.

También ha trasladado el compromiso del Gobierno regional a seguir trabajando en esta línea, para consolidar un modelo que combina liderazgo, planificación estratégica y colaboración con las entidades locales para afrontar los retos de futuro del turismo en la comunidad.