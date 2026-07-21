Gijón invertirá casi un millón de euros en un alumbrado navideño "de récord"

Archivo - Iluminación navideña en la plaza Mayor de Gijón (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha adjudicado este martes el contrato mixto para el diseño y suministro en régimen de alquiler con mantenimiento e instalación del alumbrado ornamental navideño.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el nuevo contrato, que tiene una duración de dos años prorrogable por otros dos y un coste de 999.915,64 euros, supone un importante salto cualitativo respecto a ediciones anteriores.

Entre las principales novedades, destaca la incorporación de elementos decorativos de última generación, diseñados para calles y espacios públicos con propuestas más modernas, creativas y de mayor impacto visual.

Asimismo, han resaltado que una de las innovaciones más relevantes es que buena parte de los motivos ornamentales no solo lucirán durante la noche gracias a su iluminación LED de alta eficiencia, sino que también ofrecerán un atractivo visual durante el día.

Para ello, se han seleccionado estructuras y diseños con acabados decorativos, colores y volúmenes que convierten cada elemento en un reclamo estético las 24 horas, "enriqueciendo el paisaje urbano incluso cuando la iluminación permanece apagada", han remarcado.

El contrato refuerza, además, el carácter experiencial de la decoración navideña. Entre los motivos singulares previstos, al menos un 30 por ciento serán elementos transitables o interactivos, de forma que se puedan recorrer, atravesar o interactuar con ellos.

Desde el Consistorio gijonés han resaltado que esta apuesta busca convertir la iluminación navideña "en una experiencia inmersiva y participativa, fomentando la interacción ciudadana y creando nuevos espacios de encuentro y escenarios especialmente atractivos para el disfrute familiar y la realización de fotografías".

"También apuesta por la sostenibilidad, incorporando tecnología LED de bajo consumo y sistemas más eficientes, que permiten reducir el gasto energético sin renunciar a la calidad", han agregado.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración con la Unión de Consumidores de Asturias para la realización de acciones de formación e información de las personas consumidoras en 2026, por el que se concede una subvención de 19.500 euros.

De igual modo, se ha autorizado el convenio de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón, la Fundación Caja Rural de Gijón y ASCOL para la celebración de la Feria de San Antonio 2026, por importe de 70.000 euros.

Dentro del Servicio de Planificación y Gestión de compra pública, se ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución del contrato PRTR-PID. Suministro de una solución para el diseño, desarrollo, implementación, puesta en marcha y mantenimiento del pt01 gemelo digital de análisis de impacto de la afluencia de personas (lote 1), en el marco de la convocatoria a la Plataforma Inteligente de Destinos, que cuenta con la financiación europea.

De esta manera, el nuevo plazo de ejecución es: para la fase 1, hasta el 31 de agosto de 2026, y para la fase 2, seis meses desde el 1 de septiembre de 2026.

También se ha acordado modificar el contrato para la gestión integral e inteligente de los servicios energéticos, del alumbrado publico, de los edificios y las instalaciones municipales, del despliegue y operación de la red abierta e interoperable de Internet de las cosas y de la innovación de los servicios municipales para su desarrollo verde y digital, al objeto de incorporar el suministro eléctrico del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal.