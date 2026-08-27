Gijón: "Es de justicia", destaca Villoria del homenaje póstumo a Alejandro Catrain junto al paso de peatones

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, inaugura la placa homenaje postumo al que fuera vicepresidente la Unión de Discapacitados Físicos del Principado de Asturias (UMA), Alejandro Catraín. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, ha inaugurado este jueves la placa homenaje póstumo a quien fue vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos del Principado de Asturias (UMA), Alejandro Catraín, junto al paso de cebras que había reivindicado, entre otras muchas más mejoras de accesibilidad en la ciudad, en la confluencia de las calles Pedro Duro y El Carmen.

Villoria, en declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado cómo, el pasado 10 de febrero, Catrain mandó un Whatsapp antes de ingresar para una operación al día siguiente para preguntar por este paso de cebra.

"Era así, estaba reivindicando mejoras en la ciudad, mejoras en la accesibilidad, todo tipo de mejoras para la gente con movilidad reducida", ha destacado.

El edil ha incidido en que era una persona que estaba insistentemente pidiendo mejoras, como el punto de baño accesible de Poniente. "Constantemente reivindicando y, además, reivindicando con un talante excepcional", ha resaltado Villoria.

Ha recalcado, asimismo, que "siempre era con mucha firmeza pero con una sonrisa y eso hace que lo apreciemos todos y que haya dejado huella en Gijón". "Por eso esta placa, que recuerda lo último que pidió cuando estaba a punto de una intervención, acordándose de este tema y que, en definitiva, logra como dice la placa, hacer una ciudad más justa, más accesible, más solidaria y más inclusiva, una ciudad mejor para todos que era su objetivo".

Unido a ello, el edil ha señalado que tienen en el presupuesto partida para eliminar barreras. Ha apuntado, a este respecto, que la última actuación que hicieron desde el Ayuntamiento fue el acceso al Botánico desde la parada de autobús, "que era también una yincana llegar para una persona sin problemas de movilidad, más para personas con movilidad reducida", ha recalcado.

A eso ha sumado que todas las obras de conservación y de inversión cumplen estrictamente las normas de accesibilidad. Villoria ha señalado que, además, cuando tienen dudas, al ser toda norma, a veces, "interpretable", colaboran con Cocemfe, entidad a la que piden asesoramiento.

Ha indicado que, en las obras de conservación, están haciendo una media de 100 órdenes anuales de reducción y de eliminación de barreras, de mejora de vados peatonales o de plazas PMR, entre otras obras.

"Al final, hacer una ciudad accesible es para todos, no solo para las personas con movilidad reducida, sino para la gente mayor, que todos llegaremos a mayores y arrastraremos los pies, o para los carritos de la compra o para los carritos de bebé", ha apuntado. "Es de justicia y uno de los objetivos de lo que llevamos de mandato y de lo que queda", ha señalado.

Junto a él ha hablado la presidenta de Cocemfe Asturias, Mónica Oviedo, quien ha resaltado de Catraín que ha reivindicado de manera constante la accesibilidad.

"Este era una de las obsesiones de Alejandro", ha apuntado del paso peatonal, a lo que ha señalado que hay mucha distancia entre el que está en Marqués de San Esteban y el que está en la iglesia de San José.

"Él comentaba que todo el mundo cruzaba por aquí y que iba a acabar habiendo una desgracia y que por eso era importante que se pusiera", ha explicado. "Esta placa simboliza todo ese trabajo que hacía todos los días", ha destacado.

Oviedo ha apuntado, por otro lado, que urge que se abra el plazo de solicitud de las diez viviendas accesibles de La Camocha, de las que faltan apenas unos detalles.