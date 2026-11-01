LABoral organiza un curso de escritura sobre la violencia, el miedo y la creación artística - LABORAL

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora y psicoanalista Alicia Valdés impartirá en noviembre en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, en Gijón, el curso presencial 'Escribir en medio de la tempestad', una propuesta que abordará la escritura desde la crítica social, el psicoanálisis y las posibilidades de la creación artística frente a las narrativas del miedo y el fin del mundo.

El curso se desarrollará en tres sesiones, los días 4, 18 y 24 de noviembre, de 18.00 a 19.30 horas. La actividad está vinculada a la exposición "La tempestad", del artista asturiano Avelino Sala, que se inaugura este viernes en LABoral y reflexiona sobre la violencia, la fragilidad, la vigilancia y el control en la sociedad contemporánea.

La primera sesión, titulada 'Partículas en suspensión: ¿cómo se da forma a una tormenta?', analizará los marcos teóricos que interpretan el presente desde la vigilancia, el terror, la violencia y la destrucción. La segunda, "Toda ruina tiene algo de templo, la construcción del Yo en un mundo desgajado", se centrará en el psicoanálisis y en la relación entre la construcción de la identidad y el capitalismo neoliberal.

La última sesión, prevista para el martes 24 de noviembre bajo el título 'Alejarnos de la tormenta: ¿existe una creación artística utópica?', planteará si es posible desarrollar formas de creación literaria alternativas a los relatos de desastre, desolación y cancelación del futuro.