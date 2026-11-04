Gijón, modelo de cooperación internacional frente al retroceso de Oviedo, según Codopa

Presentación del informe anual sobre la ayuda oficial al desarrollo de la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (Codopa). - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gijón se consolida como el referente municipal de la cooperación internacional en Asturias, mientras Oviedo protagoniza uno de los retrocesos más significativos del Principado. Así lo recoge el informe sobre la cooperación asturiana correspondiente a 2025 y la evolución del periodo 2020-2025, presentado por la Coordinadora Asturiana de ONG para el Desarrollo.

La presentación del documento, que analiza el comportamiento de los siete municipios asturianos de más de 20.000 habitantes (Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Mieres y Castrillón), a los grupos parlamentarios ha tenido lugar este miércoles en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). Los datos, según ha precisado la vicepresidenta de Codopa, Cruz Cuevas, han sido obtenidos a través de los portales de transparencia, la revisión de presupuestos y el contacto directo con las instituciones.

El informe destaca la trayectoria de Gijón, al que la Coordinadora considera un municipio "pionero" y un modelo que deberían seguir el resto de administraciones locales. Entre sus fortalezas, según ha declarado el vocal de Sensibilización y Educación para el Desarrollo de la entidad, Javier Arjona, figuran el mantenimiento de una partida significativa para cooperación, la participación de más de una veintena de ONG en el Consejo Municipal de Cooperación y la recuperación en 2025 de 200.000 euros destinados a acción humanitaria que habían sido recortados en 2023.

En el extremo contrario se sitúa Oviedo, que, pese a ser el segundo municipio asturiano por población y también en volumen de cooperación, registra una disminución significativa de sus aportaciones y presenta, según la entidad, el comportamiento "más irregular" del periodo analizado. "Registra una disminución significativa que va a requerir de que haya incluso campañas por parte de nuestra coordinadora en rechazo a esa bajada", ha advertido Arjona.

Desde Codopa han atribuido la evolución en el Ayuntamiento de Oviedo a la falta de voluntad política, al "entramado burocrático" derivado de convocatorias de dos años, que han resultado "fallidas"; y a la falta de respuestas por parte de las ediles responsables, que "no han sabido responder a las inquietudes" que Codopa les ha trasladado.

El informe también recoge una evolución positiva en Avilés y Langreo, que han incrementado sus partidas de cooperación, aunque todavía están lejos del objetivo del 0,7% de los recursos propios que determina la ley autonómica. En cambio, la situación de Castrillón resulta "lamentable" por "el abandono de una trayectoria de más de 30 años de cooperación internacional". Siero, por su parte, acumula siete años sin una política estable en este ámbito; al margen de una partida específica de 14.000 euros reflejada en el periodo analizado.

Arjona ha insistido en que el análisis aborda la solidaridad internacional contemplada en la ley asturiana de cooperación de 2006 y en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Al respecto, ha advertido de que existen "graves incumplimientos" de ambas normas en algunos municipios de la comunidad autónoma.

En el caso de la Agencia Asturiana de Cooperación, Arjona ha apuntado que el informe retrata un incremento en 2025, si bien ha remarcado que resulta "muy insuficiente" para alcanzar el 0,7% de los recursos propios que determina la ley autonómica.