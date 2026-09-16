Gijón: "No supuso perjuicio alguno para las arcas públicas", dice Martínez Salvador de las irregularidades en Divertia

El concejal de Urbanismo y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, comparece en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha defendido este miércoles el control hecho por el Gobierno local sobre Divertia, a lo que ha puesto de ejemplo que, a día de hoy, ninguna de las contrataciones firmadas fuera del Consejo de la Administración ha sido abonada.

"Algo que no ocurrirá hasta que su tramitación sea subsanada y sea la correcta", ha indicado, durante su comparecencia en el Pleno, a petición del PSOE acerca de la gestión de los eventos celebrados en el parque de los Hermanos Castro durante este verano.

Martínez Salvador ha explicado que, el pasado julio, la Concejalía Hacienda detectó un crecimiento del gasto anual correspondiente a la organización del ciclo Los Conciertos del Parque y, posteriormente, se comprobó que las contrataciones de dos de los artistas que conforman el cartel, Alejandro Sanz y Lola Índigo, no constaban como aprobadas por el Consejo de Administración de Divertia.

La Alcaldía, por ello, encargó un informe a la Secretaría General del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, él pidió a Divertia paralizar todos los pagos relacionados con este asunto hasta saber si estaban bien tramitados.

El citado informe confirmó que esos dos conciertos fueron firmados por el entonces presidente de Divertia, sin haber sido antes aprobados por el Consejo de Administración, lo que constituye una infracción de la norma, de carácter grave administrativa. De ahí el cese del presidente, Óliver Suárez, y, poco después, del gerente, Fernando Losada.

Además, él fue nombrado presidente de Divertia y se decidió realizar una auditoría interna, lo que, a su juicio, es evidencia de la transparencia del procedimiento, que supone la subsanación de un error administrativo, que "no supuso perjuicio alguno para las arcas públicas", ha insistido.

Ha defendido, por otro lado, que Divertia ha finalizado la "mejor" Semana Grande de los últimos años, con un "éxito rotundo" en todas sus actividades. "Mal que le pese a la oposición, Gijón ha vivido uno de sus mejores veranos", ha sostenido el edil.

Martínez Salvador ha afeado al PSOE su "sobreactuación" y más cuando es público "que las ayudas al COVID-19 concedidas por su Gobierno del PSOE y Izquierda Unida han dejado un agujero de casi un millón de euros". "Es cuanto menos representativo del nivel de demagogia alcanzado por la izquierda en esta ciudad", ha agregado.

GESTIÓN "SIN CONTROL"

El concejal socialista Antonio del Corro, en su caso, ha criticado una gestión de Divertia "sin control y un Gobierno que ha mirado para otro lado". Ha incidido, asimismo, en la responsabilidad política de la Concejalía de Festejos, más allá del cese del presidente y del gerente de Divertia.

A esto ha sumado lo que considera una "falta de transparencia" del Gobierno Municipal. Sobre ello, ha señalado que el PSOE lleva, desde el pasado mayo, solicitando el acceso íntegro a los expedientes de los eventos celebrados en Hermanos Castro este verano, a lo que ha agregado que se les entregó información "incompleta" inicialmente. Ha remarcado, asimismo, que han pasado más de tres meses para conseguir la información completa.

Con base a esta, ha apuntado que el costo de los conciertos del parque Hermanos Castro ascendió a un total de 910.000 euros, si bien hay que añadir los cachés de los artistas, 120.000 euros para Alejandro Sanz y 150.000 euros para Lola Índigo.

En total, más de 1,18 millones de euros de dinero público "en un solo ciclo de conciertos en un solo verano", ha recalcado el edil socialista, quien ha remarcado que el pasado febrero se había hablado de destinar aproximadamente 325.000 euros, 600.000 euros menos de lo que ha costado en realidad.

Además, ha indicado que pese a que el ex presidente de Divertia comunicó al Consejo de que se abandonaba el sistema de contratación de conciertos mediante patrocinio, el de Antonio Orozco se gestionó mediante esta figura, mientras que en el caso de Alejandro Sanz y Lola Índigo "ni se sabe", ha apostillado.

Respecto a estos dos conciertos, ha explicado que se publicaron en la plataforma de contratación del sector público bajo la fórmula de representación artística, pero ahora saben que había otros dos contratos "ocultos" que se habían suscrito en septiembre y noviembre de 2025, bajo la fórmula de patrocinio. Del Corro ha exigido cuáles de los datos son los válidos.

Entre las diferencias, ha señalado que en el de 2025 se obliga a Divertia a asumir el servicio de catering, no así en el de 2026. Ha llamado la atención, además, sobre los ocho palcos VIP, que han conocido que comercializaron mediante el envío de un e-mailing a empresas que potencialmente pudieran estar interesadas en el ámbito de la distribución, la telefonía, la energía, la industria, el sector financiero, la construcción o el automueble, además de a los patrocinadores y proveedores de Divertia.

Se ha preguntado, en este sentido, por qué no se ofertaron de forma pública para que quien quisiera pudiera adquirir uno de esos palcos y ha querido saber, también, quién decidió a qué empresas se ofertaban.

Ha recordado, por otra parte, que, el pasado agosto, en el Consejo de Administración de Divertia, se comunicó que la sociedad municipal necesitaría una nueva aportación del Ayuntamiento para cubrir el "desvío" de gastos de ese ejercicio, por lo que ha preguntado si se sabe ya la cifra.

Ha criticado, relacionado con ello, que es el tercer año consecutivo en que se le hace una inyección extra de dinero, pese a que el presupuesto de Divertia casi se ha duplicado en ese tiempo.

A su juicio, no se trata de un imprevisto puntual, sino de un patrón, por el que "Divertia pide, el Ayuntamiento paga y nadie explica en qué se ha ido el dinero de más".

Del Corro, asimismo, ha dejado claro que el PSOE no cuestiona que Gijón merezca una programación de festejos "ambiciosa", sino que haya transparencia en la gestión y un buen control del dinero público.

Desde Vox, su portavoz, Sara Álvarez Rouco, ha coincidido con el resto de grupos de la oposición en que la responsabilidad política es de Martínez Salvador y en que ha habido una "falta de control".

Ha ironizado, al tiempo, con la mala suerte que ha tenido Foro porque el "tránsfuga que compraron haya acabado cometiendo todas esas irregularidades".

Rouco ha visto necesaria la destitución de Martínez Salvador ante "semejante descontrol" y se ha quejado de la "falta de transparencia". "Ahora ha quedado usted como un ineficiente", le ha espetado, lo que ha extendido al resto de concejales de Foro.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha culpado a la alcaldesa de depositar su confianza en el ex presidente de Divertia, por lo que ha asegurado que la responsabilidad es "única y exclusivamente" de ella.

"El voto 14 costó que durante tres años tuviéramos en frente de una empresa municipal a alguien que gestionó de manera irregular esta empresa municipal", le ha recriminado.

PODEMOS

En el caso de Podemos, su portavoz, Olaya Suárez, ha replicado a Martínez Salvador que de lo que se habla es de un "desfase" de un millón de euros, aunque podría ser más, según ella, y le ha culpabilizado por no haber hecho un control de Divertia.

Suárez le ha reprochado que diga que no hay caso penal, cuando, a su juicio, puede darse posibles delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

En el primer caso, porque alguien que no tiene poderes para firmar contratos superiores a 60.000 euros, a lo que ha incidido en que están firmados hasta 14 contratos "de manera irregular".

Sobre lo segundo, ha negado que en las adjudicaciones hubiera una competencia delegada del Consejo de Administración para firmar el presidente. También se ha preguntado si los otros 12 conciertos han sido ya abonados.