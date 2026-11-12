Gijón: Nuevo Roces contará con un centenar de plazas nuevas de aparcamiento

Archivo - El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Urbano del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, a través del Servicio de Tráfico, creará aproximadamente un centenar de nuevas plazas de aparcamiento en Nuevo Roces antes de que finalice el año.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, se suprimirá uno de los dos carriles de circulación de las calles Benito Otero y Alicia Concepción para transformar el margen de la izquierda --en el sentido de la circulación-- de línea a espiga inversa.

"Con esta medida, similar a la implantada hace unos días en la calle Les Cigarreres de Montevil, también reforzamos la seguridad vial al moderar la velocidad de los vehículos y hacer más segura la convivencia con el resto de personas usuarias de la vía", ha explicado el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia.

Asimismo, el concejal ha remarcado que esta reorganización "contribuirá a acabar con comportamientos incívicos, como los estacionamientos en doble fila, que dificultan la circulación y perjudican al resto de conductores".