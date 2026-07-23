Gijón: Óliver Suárez, cesado de Divertia por "arrogarse poderes" en la gestión de contratos

Archivo - Óliver Suárez, cesado en este día como presidente de Divertia Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha comunicado este jueves que la Alcaldía ha acordado el reemplazo del concejal Oliver Suárez al frente de Divertia S.A. y el nombramiento del concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, como nuevo presidente de la empresa pública.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que esta decisión, incluida en el ejercicio de las competencias de la Alcaldía, se alcanza una vez comprobado que al menos dos de las contrataciones incluidas en el ciclo 'Los Conciertos del Parque', que se celebraron, no fueron llevadas ante el Consejo de Administración para su aprobación ordinaria y se firmaron "de forma unilateral" por la Presidencia de la empresa, "arrogándose poderes de los que no disponía en ese momento", han remarcado.

Para la Alcaldía, este proceder "infringe el procedimiento estipulado para este tipo de contrataciones y priva a los miembros del Consejo de Administración de Divertia S.A. de información y control sobre las decisiones de la empresa pública".

En este sentido, han explicado que, el pasado lunes 13 de julio, la Alcaldía encargó a la Secretaría General del Ayuntamiento un informe con el fin de corroborar esta falta en el procedimiento y coordinar la subsanación de la misma, la cual se llevará a cabo próximamente.

Al tiempo, el Ayuntamiento considera que el nombramiento del concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, como presidente de Divertia S.A., cargo que ya ocupó entre los años 2015 y 2019 "con notable éxito", garantiza a la empresa pública continuar desarrollando su actividad y la consecución de los objetivos y la excelencia marcados por el Equipo de Gobierno.