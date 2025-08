Gijón.- El programa Gijón Releva incorpora al Colegio de Gestores Administrativos de Asturias

Pumariega destaca que se busca evitar el cierre de empresas que son viables por esa falta de relevo

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha anunciado este miércoles la incorporación del Colegio de Gestores Administrativos de Asturias al programa Gijón Releva.

Pumariega ha resaltado que va a suponer un impulso y una mano más a la hora de dar a conocer este programa y que más empresas y más emprendedores participen en él, a fin de asegurar la continuidad de negocios viables a través de la transmisión de la titularidad de los mismos.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés, acompañada del director gerente de Gijón Impulsa, por Luis Díaz.

La edil ha incidido, en este sentido, en que se busca evitar el cierre de empresas que son viables por esa falta de relevo, pero al mismo tiempo ayudar y facilitar el acceso a los emprendedores que quieren iniciar o que quieren continuar con esos negocios.

Sobre el programa en sí, ha explicado que va a haber un asesoramiento especializado, se van a identificar potenciales sucesores, y va a haber un acompañamiento en el proceso de traspaso para que el proceso sea "más fácil y más factible".

Pumariega ha mostrado su deseo a que el nuevo agente colaborar de este programa ayude a reforzarlo y a que sea un éxito, "porque es realmente muy necesario", ha apostillado.

Unido a ello, ha visto importante que las empresas tengan en cuenta que tienen al Ayuntamiento con la mano tendida para ese relevo y que tengan sus negocios esa continuidad y sigan generando actividad económica y empleo.

Por parte de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Leticia Bilbao, ha indicado que esas empresas que son viables, que no encuentran esa sucesión, fundamentalmente por cuestiones de jubilación, pero también otras situaciones, encuentren quien continúe con ese negocio, ya sea un emprendedor u otra empresa que decide aumentar o diversificar su actividad o crear una nueva línea dentro de su compañía.

Ha señalado, asimismo, que se quiere contar con autónomos y pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores que estén en esa situación de encontrar relevo. Por otro lado, buscan otras compañías o personas físicas que den continuidad a esas empresas.

FADE, en este caso, hará que afloren esos negocios que se van a cerrar por esa falta de continuidad, ayudados por el Ayuntamiento, por agentes como el Colegio de Gestores y Administradores, y también por cualquier otra persona o entidad que pueda ayudar.

"No es una cuestión fácil, porque muchas veces los dueños de esas empresas no les gusta decir que voy a cerrar, no es sencillo", ha apuntado.

Al tiempo, una vez que se dirija a FADE una de las empresas que va a cerrar, intentarán buscar un comprador. Bilbao ha remarcado que este año han lanzado unas pequeñas campañas en redes sociales "que nos han funcionado muy bien", ha sostenido.

Díaz, por su lado, ha apuntado que, en el caso de Gijón Impulsa, ofrece los servicios que habitualmente prestan, como asesoramiento, formación, acompañamiento y todo tipo de apoyos profesionales que saben que tienen un coste importante. Sobre ello, ha incidido en que a veces los empresarios echan la persiana simplemente porque no quieren afrontar un proceso tan complejo.

"Nosotros lo que queremos decirles es que ese proceso puede ser apoyado de una manera gratuita por nosotros, queremos poneros en manos de los mejores profesionales que van a resolver vuestras dudas fiscales, jurídicas, legales", ha señalado.

También harán o acompañarán en la valoración económica del proyecto, que va a permitir ponerlo en el mercado y que luego haya personas emprendedores o empresarios en activo que quieran darle continuidad a través de un proceso de crecimiento de su actual negocio o de emprender esa actividad empresarial que alguien deja.

El Colegio de Gestores Administrativos, por su parte, tiene una función de identificar esos proyectos, que les permita al menos ofrecerles estos servicios.

Por parte del citado Colegio, Javier Blanco, ha destacado que participar en este programa es un reto muy interesante. Asimismo, ha explicado que van a usar su base de datos de clientes que necesiten comprar o vender.