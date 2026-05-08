Gijón: El PSOE acusa a Pumares (Foro) de atacar la educación pública del CIFP del Mar

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha criticado este viernes que el secretario general de Foro, Adrián Pumares, haya cuestionado la profesionalidad y el nivel del profesorado del CIFP del Mar, ubicado en Gijón.

Pérez Ordieres, que ha tildado de "patético" que Foro lo desacredite, siendo un centro público de excelencia, mientras "obvian las irregularidades de algunas universidades privadas que actúan como franquicias sin rigor formativo", ha remarcado, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

Así lo ha indicado después de que Pumares haya señalado que existen dudas sobre si en el CIFP del Mar de Gijón algunas materias vinculadas a competencias marítimas están siendo impartidas por profesorado que cumple con los requisitos establecidos por la normativa internacional.

A este respecto, Pérez Ordieres ha remarcado que el CIFP forma parte de la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional, integrada únicamente por 66 centros de toda España que se caracterizan por su apuesta por la innovación, el emprendimiento y la internacionalización.

Al tiempo, ha destacado que el profesorado posee titulaciones específicas del ámbito marítimo en un porcentaje muy superior al de otros centros que imparten la misma familia profesional.

"Todos los módulos vinculados directamente al sector marítimo son impartidos por profesorado titulado en el ámbito", ha agregado la portavoz socialista, que ha recordado que este centro fue distinguido en 2021 con la Medalla de Plata de la Villa por su papel como impulsor de nuevas titulaciones y de empleos vinculados a la economía marítima.

"No podemos permitir que ataquen injustamente a la educación pública mientras benefician sin sonrojo a la educación privada", ha advertido la portavoz socialista.