Gijón reunirá a 24 baristas de 11 países en el Mundial de Latte Art el próximo fin de semana

Archivo - El barista Oscar Solorzano en un momento del concurso del café, foto de archivo - CAMPEONATO LATTE ART - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gijón reunirá los días 7 y 8 de noviembre a 24 participantes de once países en el Campeonato del Mundo de Latte Art Grading System (WLAGS 2026), una competición de arte en el café que se celebrará en la Colegiata de San Juan Bautista. Los concursantes competirán en distintas categorías técnicas, incluida una modalidad que utiliza bebidas de origen vegetal.

El campeonato contará con representantes de Eslovenia, España, Perú, Chile, Colombia, Italia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Estados Unidos e Irak. La competición evaluará la precisión y la técnica de los participantes al crear diseños en la superficie del café mediante el vertido de leche emulsionada sobre un espresso.

El programa contempla las categorías Verde, Rojo, Negro y Dorado, que corresponden a distintos niveles de dificultad del sistema Latte Art Grading System, además de la modalidad LAGS Vegetal. Un jurado internacional, con el apoyo de la oficina técnica de la organización desplazada desde Italia, evaluará las elaboraciones conforme al reglamento del campeonato.

Entre los participantes figura el italiano Salvatore Riunno, que cuenta con la certificación de Jarra Dorada, el nivel más alto del sistema. La organización local está coordinada por el barista asturiano Adrián Fernández, campeón de España de Baristas en 2014 y de Brewers Cup en 2017.

La cita está organizada por Servicios Exclusivos de Café en coordinación con la estructura internacional de Latte Art Grading System y cuenta con el apoyo de varias empresas del sector y del Ayuntamiento de Gijón.