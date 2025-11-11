Gimena Llamedo: "Asturias está demostrando que el desarrollo sostenible es una oportunidad"

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, interviene en el Encuentro Informativo de Europa Press y Unicaja 'Asturias, Tierra de oportunidades. Turismo sostenible y reto demográfico' en el Espacio Circus. - JORGE PETEIRO - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha defendido este martes el modelo de desarrollo sostenible en Asturias como "una oportunidad" que puede contribuir a combatir el reto demográfico a través de un turismo que no ponga en riesgo la convivencia ni la identidad.

Llamedo ha protagonizado el encuentro informativo 'Asturias, tierra de oportunidades. Turismo sostenible y reto demográfico', organizado por Europa Press y Unicaja en el espacio Circus de Oviedo, donde la vicepresidenta ha asegurado que Asturias "no tiene miedo a la modernidad" sino que "la está liderando con equidad y con justicia social".

"Asturias está demostrando que el desarrollo sostenible no es una renuncia, sino una oportunidad", ha defendido, remarcando que se puede atraer turismo "sin perder la convivencia", ni agotar los recursos. También considera que se puede ganar población sin perder la identidad asturiana y ha destacado que Asturias está ganando población en los últimos años y está logrando revertir el saldo migratorio con CCAA como Madrid.

Para lograr ese desarrollo sostenible, Llamedo ha puesto el foco en la importancia de regular, entre otros aspectos, la proliferación de Viviendas de Uso Turístico (VUT). En este sentido ha explicado que le decreto de regulación de las VUT se ha hecho "con consenso", desde la "escucha y el equilibrio" y con una "visión compartida" con el sector.

De esta norma, la vicepresidenta ha explicado que se está "ultimando" el análisis de las alegaciones y "en próximas fechas" seguirá adelante una tramitación que "ya afronta su última fase".

En relación con esta modalidad turística, Llamedo ha explicado que ya con el decreto de estructura de su Consejería se reforzó el servicio de inspección con más personal, lo que permitió pasar de 248 inspecciones en 2023 a 2.527 en 2025 hasta el 25 de octubre. La vicepresidenta ha destacado también la modificación de la ley de Turismo para que cada VUT que abra se haga con autorización previa de los vecinos, y en la que se ha retirado el alquiler por habitaciones y se han reforzado las sanciones.

TURISMO CON "SENTIDO COMÚN"

Todo ello, con el objetivo de conservar en Asturias un turismo "con sentido común" que siga atrayendo a turistas después de un año, 2024, en el que ha habido récord tanto de turistas como de pernoctaciones --con más de 2,8 millones de viajeros y 6 millones de estancias--. A estas cifras se suman los casi dos millones de viajeros en el Aeropuerto de Asturias.

"Asturias ha conseguido crecer mejor", ha celebrado Llamedo, quien ha asegurado que el mayor incremento se está dando en los meses de temporada baja gracias al "trabajo intenso" que se está desarrollando en el Principado para desestacionalizar el turismo.

CASI 4.000 BONOS DE TURISMO RURAL VENDIDOS EN TRES MESES

Entre las estrategias del Gobierno de Asturias para recibir turistas durante todo el año, Llamedo ha destacado el 'Bono Turismo Rural Asturias', para el que el Principado ha destinado 600.000 euros y con el que se pueden pasar dos noches en un alojamiento de turismo rural a mitad de precio en temporada baja.

Desde el inicio de la campaña el 17 de septiembre, ha dicho, se han vendido ya 3.860 bonos. "Está claro que es una medida que está ayudando a desestacionalizar", ha reflexionado, para después asegurar que, en base al gasto medio del turista, esta medida está teniendo un impacto de un millón de euros en el territorio rural asturiano.

El sector se ha citado para los próximos 19 y 20 de noviembre en el I Congreso Internacional de Turismo Rural de Asturias, que se celebrará en Cangas de Onís. Este foro servirá para "reflexionar sobre la hoja de ruta" del sector, de la mano de éste y con los ayuntamientos.

UNICAJA

Por su parte, el director territorial para el norte de Unicaja, Iñaki Pradera, ha destacado la importancia de que el desarrollo sostenible en Asturias vaya acompañado de una estrategia que también responda al reto demográfico, de manera que también se atraiga población y talento.

En la que ha sido su primera intervención pública como director territorial de la entidad, Pradera ha señalado que el turismo es una fuente creciente de riqueza para Asturias, remarcando que "solo a través de un modelo sostenible de turismo" se puede mantener el patrimonio asturiano.

A su juicio, los datos del turismo en Asturias "llevan al optimismo". "Unicaja quiere ser parte activa del proceso, reafirmando su compromiso con la sociedad asturiana", ha dicho.