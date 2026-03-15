Gimena Llamedo inicia esta semana su primera visita institucional a Argentina y Uruguay

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante la recepción a personas emigrantes del Programa Añoranza, el pasado mes de septiembre. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, iniciará el próximo día 20 su primera visita institucional a Argentina y Uruguay como máxima responsable de las políticas de Emigración y Retorno del Gobierno de Asturias. Su agenda estará centrada en "reforzar los vínculos con la colectividad asturiana" en el cono sur y en difundir la estrategia autonómica de retorno.

Llamedo estará acompañada por el director general de Reto Demográfico y Políticas de Emigración y Retorno, Marcos Niño, y por la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Durante su estancia, la vicepresidenta mantendrá encuentros con autoridades diplomáticas y las principales entidades asturianas de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Santa Fe y Montevideo, dentro de un programa que incluye reuniones institucionales, visitas a centros regionales y actos con la diáspora. La agenda culminará el sábado 28 de marzo con la participación de Llamedo en el 94º aniversario del Centro Asturiano de La Plata.

Según la vicepresidenta, "Asturias tiene una deuda de gratitud con su emigración". "Este viaje nos permitirá escuchar de primera mano a nuestra colectividad, reforzar el acompañamiento a quienes viven fuera y seguir impulsando políticas que faciliten el regreso de quienes quieren volver", ha indicado. Llamedo ha indicado que las comunidades asturianas en el exterior son "parte esencial" de la identidad colectiva asturiana y siguen siendo "un puente vivo entre Asturias y América Latina".

El programa incluye encuentros con los embajadores de España en Argentina y Uruguay (Joaquín de Arístegui Laborde y Javier Salido Ortiz, respectivamente), así como visitas a distintas entidades de referencia de la asturianía en ambos países, como los centros asturianos de Buenos Aires, Cangas del Narcea, Mar del Plata, Lanús, Santa Fe, La Plata, Asociación Civil Club Tinetense Residencia Asturiana y Centro Asturiano-Casa de Asturias del Uruguay.

POLÍTICAS DE RETORNO

La visita institucional pone el foco en el fortalecimiento de la red de centros y casas de Asturias, una estructura "clave" para mantener los lazos sociales, culturales y afectivos con la diáspora, canalizar el apoyo institucional y acompañar las nuevas políticas de emigración y retorno impulsadas por el Gobierno de Asturias.

El Ejecutivo autonómico ha reforzado en los presupuestos de este año las actuaciones en esta materia, con un incremento del 6,7%, hasta alcanzar los 3,41 millones. Entre las principales novedades destacan acciones específicas de acompañamiento al regreso, así como el lanzamiento de la Escuela Online de Asturianía, concebida para ampliar a distancia el acceso a formación, cultura y vínculos identitarios.

Además, se incrementan las ayudas a centros y casas de Asturias hasta los 548.000 euros (un 24,5% más), se elevan las partidas destinadas a personas asturianas vulnerables en América Latina hasta los 500.000 euros (8,7%) y se refuerza el programa Añoranza, que alcanza los 90.000 euros.