Un giro de última hora del PP de Oviedo deja a Vox solo en su moción para prohibir el burka en dependencias municipales

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo se ha quedado solo en la defensa de una proposición para regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, como el uso del burka o el niqab. El PP, que inicialmente había enmendado la iniciativa y favoreció así su debate en el pleno, ha reconocido que fue "un error" y finalmente ha votado en contra. Tras el debate de la iniciativa, todos los grupos han votado en contra salvo Vox, que se abstuvo, ya que la votación incluía la enmienda del PP.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha reprochado la "cobardía" del PP ante "presiones de la izquierda", que ha provocado que los 'populares' votasen en contra de la iniciativa que previamente habían enmendado y aprobado en comisión plenaria. "Es alucinante el miedo, la cobardía y los complejos con los que gobiernan", ha aseverado ante el portavoz del PP, Mario Arias, quien ha explicado que han votado en contra porque "la moción de Vox no responde de ninguna forma a la situación que se está viviendo en Oviedo".

Arias ha reconocido que el PP ha "contribuido de forma equivocada" a un debate que "genera tensiones que hoy por hoy son ajenas a la sociedad ovetense" y ha destacado que el uso de estos elementos "no es una problemática que afecte a Oviedo".

Tras estas palabras, Sonsoles Peralta ha enfatizado que "queda claro que el PP no es ni la alternativa ni la solución a los problemas del país". También quedó claro, a su juicio, que "solo Vox pone en el centro del debate lo que de verdad preocupa a los españoles", como la seguridad, la vivienda, las políticas migratorias o la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En cuanto a la iniciativa, Peralta ha defendido que no implica "islamofobia ni persecución religiosa" sino que se basa en la normativa vigente. "No aceptamos la normalización de prácticas que simbolizan sumisión y que además generan problemas subjetivos de identificación y seguridad en espacios administrativos", ha defendido.

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha subrayado que ya existe regulación para garantizar la identificación de las personas en edificios municipales y ha asegurado que esta proposición evidencia la "xenofobia y la islamofobia" de Vox, formación que con esta iniciativa pretende "culpabilizar" a la mujer que lleva estas prendas, "símbolo de opresión" que a su juicio "limita de forma inaceptable la libertad de una mujer". El edil ha lanzado la reflexión sobre "cómo una sociedad democrática se enfrenta a esta realidad sin culpabilizar a la víctima".

Desde el Grupo Municipal Socialista, Jorge García Monsalve ha reprochado el "papelón" del PP al haber dado este giro y ha remarcado que si esta "lamentable" proposición se ha debatido ha sido "gracias al PP". Sobre el fondo de la cuestión, ha subrayado que la portavoz de Vox ha visto "entre cero y ninguna" mujer con burka o niqab en la ciudad y ha remarcado que existen "instrumentos suficientes" para obligar a identificarse a "cualquier persona que vaya tapada".

RECHAZADA LA INICIATIVA SOBRE REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

Durante el pleno, ha sido rechazada otra iniciativa de Vox sobre la regularización masiva de inmigrantes. La portavoz de Vox ha defendido que esta medida, impulsada por el Gobierno central, provoca un "efecto llamada permanente" con el "silencio cómplice" y la "inacción" del PP.

Peralta ha remarcado que su formación defiende una política migratoria "firme" y ha rechazado la regularización de inmigrantes sin papeles, mostrando su respaldo a "repatriaciones inmediatas" y a "terminar con el efecto llamada".

El edil de IU Alejandro Suárez, por su parte, ha afeado a Vox que sea "poco patriota" por este discurso, siendo España "un país que se ha sostenido sobre su emigración". Ha reprochado también a la formación de Sonsoles Peralta que vaya en contra de la postura de la Conferencia Episcopal al respecto de la regularización.

Desde el PSOE, Jorge García Monsalve ha preguntado a Vox por qué "odian tanto" a los inmigrantes, lamentado que la formación sea "incapaz" de empatizar con "los jóvenes que se juegan la vida para cruzar el Sahel" y que vienen a España para buscar un trabajo digno y mandar dinero a sus familias.

El portavoz del PP, por su parte, ha asegurado que "lo de la regularización masiva de inmigrantes es un bulo", y se ha preguntado "dónde está la normativa". Además, Arias ha asegurado que en Oviedo no hay "ninguna emergencia de seguridad" en calles y barrios provocada por la inmigración ilegal. "Es la ciudad más segura de España", ha asegurado Arias, quien ha defendido que tampoco hay emergencia en el acceso a los servicios públicos por la llegada de inmigrantes.

En la votación final de esta iniciativa ha ocurrido igual que en la relativa a la limitación del burka: todos los grupos han votado en contra salvo Vox, que se ha abstenido porque la iniciativa sometida a votación estaba enmendada por el PP.